Tentoonstelling 'Re_Used Re_Satin' opent op 26 november in het Zeeuws Museum

Op 26 november opent in het Zeeuws Museum de tentoonstelling ‘Re_Used Re_Satin’. De tentoonstelling is het resultaat van vier jaar onderzoek naar een aantal uitzonderlijke achttiende- en negentiende-eeuwse jasjes uit de museumcollectie. In samenwerking met wetenschappers en textiel- en modeontwerpers werden de fascinerende jasjes tot op de draad bestudeerd, geanalyseerd én opnieuw geïnterpreteerd, zo blijkt uit een persbericht van het museum.

De jasjes, zogenaamde ‘hemdrokken’, hebben een bijzonder kleurrijk bloempatroon. De jasjes zijn in de achttiende en negentiende eeuw in Zeeland gedragen, maar het materiaal ‘doet zo exotisch aan’, zegt tentoonstellingsmaker Karina Leijnse in een video die bij de tentoonstelling is gemaakt. “Wij vroegen ons af: wat is de oorsprong, waar is de stof gemaakt? Dat is een hele simpele vraag, maar het zoeken naar het antwoord is heel groot.”

Onderzoek naar het damast. Beeld: het Zeeuws Museum

Het onderzoek leidde via stalenboeken en garenanalyses naar het Britse Norwich, waar de stof - <em>brocaded satin</em>, in het Engels - werd geproduceerd. In het proces kwam nog meer naar boven: informatie over de afgebeelde bloemsoorten, bijvoorbeeld, en over de gebruikte kleurstoffen. Op basis van de bevindingen ontwierp textielonderzoeker en -ontwerper Remi Veldhoven een hedendaags damast. Modeontwerper Sjaak Hullekes, afkomstig uit Zeeland, maakte van het damast een jasje. Tot slot ontwikkelde Amber Jae Slooten van The Fabricant een digitale interpretatie van de hemdrokken, die wordt uitgebracht als non-fungible token.

De historische hemdrokken en hun hedendaagse tegenhangers zijn vanaf 26 november te zien in de expositie ‘Re_Used Re_Satin’ in het Zeeuws Museum in Middelburg. De tentoonstelling loopt tot en met 11 september 2022.