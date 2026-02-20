Tentoonstelling Rococo Reboot verlengd

Modemuseum Hasselt verlengd de tentoonstelling Rococo Reboot. De expo wordt wegens succes verlengd tot en met 19 april.

De tentoonstelling zou oorspronkelijk eindigen op 22 februari 2025. Dit was ruim 10 maanden na de opening op 4 april 2025.

De tentoonstelling vraagt bezoekers de Europese Rococo-stijl uit de achttiende en vroeg negentiende eeuw vanuit een hedendaagse blik te bekijken. Museum Hasselt toont in de nieuwe tentoonstelling originele stukken uit de Rococo-periode, evenals mode en kunst die door de periode zijn beïnvloed.

De rococo is een Europese stijlperiode die haar hoogtepunt beleefde tussen 1730 en 1760. Frankrijk gaf de toon aan voor de damesmode, voor de herenmode was Engeland het voorbeeld. De stijl is vandaag de dag nog steeds terug te vinden in het werk van grote haute couture-ontwerpers als Daniel Roseberry (Schiaparelli) en Maria Grazia Chiuri (Dior).