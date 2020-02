Tentoonstelling Smuk in Modemuseum Hasselt verlengd met drie maanden

Expo ‘Smuk. Decoratie in de mode: een show off’ is verlengd. Dit meldt het Modemuseum Hasselt in een persbericht. De tentoonstelling loopt bijna drie maanden langer door dan oorspronkelijk gepland.

Bezoekers kunnen nog tot en met 1 juni 2020 terecht bij het museum in Hasselt voor de tentoonstelling. Deze zou in eerste instantie maar tot en met 8 maart lopen. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Parijse ateliers en de decoratieve technieken van vroeger en nu. Neem alvast een digitaal kijkje in de tentoonstelling hier .

Kledingstukken van onder andere modehuizen als Patou, Lanvin, Dolce & Gabbana, Balmain, Dries van Noten, Iris van Herpen, Dior en Mary Katrantzou zijn te zien in de expo.

Beeld: FashionUnited/Katrien Huysentruyt