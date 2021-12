Tentoonstelling ‘Sorry, We’re closed’ laat lege winkelstraten tijdens lockdowns zien

Het staat velen vast nog op het netvlies: de verlaten straten tijdens de lockdowns vna 2020. Fotograaf Sabrina Bongiovanni ging er op uit en legde de lege winkelstraten in Londen vast. Deze werken zijn binnenkort te zien in de Republiek Gallery in Amsterdam.

Bongiovanni legde bijvoorbeeld eenzame mannequins vast, lege etalages en bedekte winkelramen. Van 9 december tot en met 20 januari worden de werken tentoongesteld en zijn deze ook te koop in de galerie.

Bij de tentoonstelling hoort ook een publicatie bestaande uit 150 exemplaren. In de publicatie zijn 70 beelden uit de tentoonstelling te zien. Bij de beelden zijn korte verhalen van Maurits de Bruijn en Maartje Wortel geplaatst die reflecteren op het thema.

Sabrina Bongiovanni

Sabrina Bongiovanni