Tentoonstelling van Join Collective Clothes in juli in Amsterdam

1 juli opent in Eight Cubic Meters in het centrum van Amsterdam de tentoonstelling van Join Collective Clothes en fotografenduo Scheltens & Abbenes.

Join Collective Clothes is een doorlopend onderzoeks- en ontwerpproject van modeontwerper Anouk Beckers. Mode als sociaal systeem staat centraal. Het project is gericht op het samen ontwerpen en maken van kleding. De basis van het project wordt gevormd door een modulair kledingsysteem dat bestaat uit vier patronen: een mouw, een top, broekspijp en deel van een rok. Deze patronen kunnen gecombineerd worden tot een volledige outfit. Een eenvoudig te gebruiken open source handleiding, ontworpen door Beau Bertens, nodigt mensen uit om te beginnen met het maken van een eigen kledingstuk of deel hiervan. Afgelopen jaar organiseerde Join workshops in culture instellingen, maar ook tijdens festivals als Dutch Design Week en Fashion Clash, zo is in het persbericht te lezen. Ook werden modeontwerpers onder wie Schueller de Waal, Lisa Konno, Elisa van Joolen en Das Leben am Haverkamp uitgenodigd bijdragen te leveren aan het project.

Join Collective Clothes bestaat op dit moment uit meer dan 120 bijdrages van makers uit diverse disciplines en met verschillende ervaringsniveaus.

Van 1 juli tot 22 september 2020 is Join te zien in Eight Cubic Meters, de outdoor galerie van de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Een fotoserie van Scheltens & Abbenes toont een selectie van Join-ontwerpen in landschappen van abstracte geometrische vormen. "De beelden laten zien hoe de verschillende makers de Join patronen interpreteren (..) en het onderstreept de eindeloze mogelijkheden van het modulaire Join-systeem," aldus het persbericht.