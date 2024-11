Tentoonstelling: Zeeuws Museum zoomt in op herstelwerk in de mode

Het Zeeuws Museum opent eind deze maand een nieuwe tentoonstelling die zich richt op reparaties van mode-items. De expositie draagt de naam ‘Darn’ - het Engelse woord voor ‘gestopt gat in kleding’, aldus het museum in een persbericht.

De tentoonstelling laat de schoonheid zien van herstelwerk in de mode en de emoties die hierbij komen kijken. ‘Darn’ geeft een kijk in de geschiedenis, waarbij meisjes eeuwenlang les kregen in borduur- en stopwerk. Het museum is van mening dat de kunst van het herstellen is vergeten door de komst van fast fashion, maar wint het herstellen van kleding tegenwoordig weer populariteit.

‘Darn’ licht diverse jonge modeontwerpers uit die gebruik maken van herstelwerk, onder wie Bastiaan Reijnen (ArtEZ, Arnhem, lichting 2023) en kunstenaars Wolfgang Tant en Elvira Mulkay (beide KASK, Gent, lichting 2024). Ook het werk van Rianne de Witte, een bekende van het Zeeuws Museum, zal onderdeel zijn van de expositie, net zoals het werk van Barbara Polderman.

De tentoonstelling ‘Darn’ is te bezoeken van 30 november 2024 tot en met 25 januari 2026 in het Zeeuws Museum te Middelburg.