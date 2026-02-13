Tentoontelling: Yves Saint Laurents werk voor theater en ballet

Het Musée Yves Saint Laurent in Marrakech opende eind januari de tentoonstelling Yves Saint Laurent Onstage, gewijd aan kostuums en decors voor theater, variété en ballet.

De tentoonstelling is te zien tot 5 januari 2027. Met deze tentoonstelling onthult het museum een minder bekende, maar belangrijke kant van het creatieve genie van Yves Saint Laurent: zijn levenslange passie voor de podiumkunsten, ontstaan na zijn eerste esthetische openbaring op dertienjarige leeftijd in Oran, Algerije. De tentoonstelling is samengesteld door ontwerper Stephan Janson en Domitille Éblé, hoofd van de collecties bij het Musée Yves Saint Laurent Paris.

Het Musée Yves Saint Laurent in Marrakesh is gevestigd aan de Rue Yves Saint Laurent in Marrakesh.

De tentoonstelling is een natuurlijk vervolg op de eerste presentatie in 2024 bij de Fondazione Nicola Del Roscio in Rome en kan worden gezien als de ‘tweede akte’, aldus een verklaring.

“Hoewel de essentie van de tentoonstelling in Rome behouden blijft, is de editie in Marrakesh ambitieuzer opgezet en verrijkt met nooit eerder vertoonde stukken. Dankzij de collecties en archieven van de Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent in Parijs, en uitzonderlijke internationale bruiklenen, biedt de tentoonstelling een diepgaand inzicht in de voortdurende dialoog tussen de couturier en de podiumkunsten”.

Credits: Musée Yves Saint Laurent Marrakech

Yves Saint Laurent, wereldwijd bekend om zijn revolutie in de damesgarderobe, was ook een visionair kostuumontwerper. Deze tentoonstelling belicht zijn vroege passie voor het toneel, zoals blijkt uit de kartonnen modellen van zijn ‘Illustere Theater’ die hij in zijn ouderlijk huis in Oran maakte. Van de samenwerking met Roland Petit voor Cyrano de Bergerac tot de creaties voor Zizi Jeanmaire en haar iconische kostuum ‘Mon truc en plumes’, was de couturier altijd op zoek naar beweging, vrijheid en de belichaming van het personage.

Zoals deze diepgaande tentoonstelling onthult, waren de kostuums van Yves Saint Laurent nooit louter versiering, maar een tweede huid, ontworpen om de beweging van de artiest te versterken. Iconen van het Franse podium, van Sylvie Vartan tot Johnny Hallyday, zagen hun podiumprésence versterkt door de meesterlijke hand van de ontwerper. Elk kostuum werd een verlengstuk van hun persoonlijkheid en energie op het podium.

Yves Saint Laurent Onstage biedt een meeslepende scenografie die bezoekers meeneemt naar een sfeer achter de schermen. De tentoonstelling combineert levendige voorbereidende schetsen, originele kostuums (vaak gemaakt door de Karinska-ateliers), decors en zeldzaam archiefmateriaal. Bezoekers worden uitgenodigd om het precieze moment te ervaren waarop een schets van Yves Saint Laurent een kostuum werd, het moment dat de stof ‘het personage tot leven bracht’, als een voortdurend eerbetoon aan het kleurenpalet van Léon Bakst.

Het museum, gewijd aan de ontwerper, werd opgericht in 2017 en bevindt zich in het hart van Marrakesh, op een steenworp afstand van de Jardin Majorelle.

Credits: Musée Yves Saint Laurent Marrakech