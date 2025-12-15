Tess van Zalinge krijgt solotentoontelling in Centraal Museum

Modeontwerper Tess van Zalinge krijgt in 2026 haar eerste solotentoonstelling. Vanaf december 2026 zal de tentoonstelling Keurslijf te zien zijn in het Utrechtse Centraal Museum, zo blijkt uit de vooruitblik van het museum.

Van Zalinge in de omschrijving: "De tentoonstelling wordt geen overzicht of viering van mijn oeuvre, maar een uitnodiging tot reflectie. Ik wil een dialoog creëren tussen mijn eigen werk, de collectie van het Centraal Museum en de bijdragen van andere hedendaagse makers." De tentoonstelling Keurslijf wordt door de ontwerper gezien als een manier om uit te nodigen tot reflectie op de vraag wat het betekent om kleding te bewaren, en welke verhalen kledingstukken onthullen over onszelf en onze omgeving, aldus het bericht van het museum.

Van Zalinge viert in 2026 haar tienjarige jubileum. Ze staat bekend om haar vakmanschap, deconstructie en liefde voor textiel. Haar ontwerpen worden gedragen door diverse bekende Nederlanders en verschijnen regelmatig in modententoonstellingen. Nu zal er voor het eerst een volledige tentoonstelling aan haar werk worden gewijd. Het Centraal Museum was het eerste museum dat een werk van haar aankocht.