TextielMuseum onderzoekt de relatie tussen queer identiteit en textiel

Het TextielMuseum in Tilburg opent dit najaar de nieuwe tentoonstelling Haus of fibre, zo meldt het in een persbericht. De tentoonstelling onderzoekt de rol van textiel in queer kunstenaarschap, activisme en identiteit. Te zien zijn werken van onder meer de Nederlandse kunstenares Afra Eisma en de Belgische modeontwerper Walter Van Beirendonck.

De titel verwijst naar de ballroom houses uit de jaren ’70 in New York, waarin queer mensen zelfgekozen families vormden. Bovendien is de tentoonstelling opgezet in de vorm van een huis, met kamers waarin thema’s als liefde, verlies, gemeenschap en verzet worden belicht. Videoportretten van hedendaagse queer makers, gemaakt door het in Utrecht gevestigde omroep- en mediaproductiebedrijf De Transketeers, begeleiden de bezoeker door dat huis. Daarnaast is er historisch werk opgenomen, waaronder een AIDS-quilt uit 1997 van de Brabantse HIV Vereniging (een quilt is een doorgestikte deken bestaande uit drie lagen textiel en speelde vanaf 1987 een belangrijke rol bij de herdenking van aidsslachtoffers).

"De tentoonstelling is een ode aan queer expressie, aan de kracht van zachte materialen en aan de mensen die met naald en draad geschiedenis schrijven," aldus het museum in een persbericht. Haus of fibre opent feestelijk tijdens National Coming Out Day op 11 oktober 2025 en is te zien tot en met 15 maart 2026.