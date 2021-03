TextielMuseum presenteert expositie ‘Makersgeheimen: Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab’

Het TextielLab in het Tilburgse TextielMuseum heeft wel iets mysterieus. Want wat doen al die grote machines eigenlijk? Hoe werken ze? Hoe kom je als kunstenaar, vormgever of ontwerper in het TextielLab terecht, met wie werk je samen, en hoe kom je tot een eindproduct? Vanaf 26 juni 2021 geeft het TextielMuseum antwoord op die vragen via de tentoonstelling ‘Makersgeheimen: Kunstenaars en ontwerpers in het TextielLab’, zo kondigt het museum aan in een persbericht.

In de expositie wordt onder meer werk getoond van Tess van Zalinge, Ines Sistiaga, Suzanne Oude Hengel en Jef Montes. Maar dat niet alleen: de bezoeker krijgt een kijkje in hun maakproces, en de manier waarop zij samenwerken met de technische experts - zoals weef- en garenspecialisten - die in het TextielLab werkzaam zijn. Het werk van deze mensen blijft vaak onzichtbaar, maar is van groot belang voor het maakproces, en om tot innovatieve ideeën en producten te komen.

De tentoonstelling is verdeeld over twee zalen. In de eerste worden van ontwerpers en kunstenaars inspriatiebronnen, schetsen en proeven getoond, de start van het creatieve proces. In video’s vertellen technische experts hoe op basis hiervan wordt samengewerkt aan een project. Tijdens dat project gaan kunstenaars, ontwerpers en technici in dialoog met elkaar, en met de machines. Want wat is daarmee eigenlijk allemaal mogelijk?

In de tweede ruimte zijn de (tussen)resultaten van die samenwerkingen te zien: van tapijten tot zonwering, kledingstukken en meubels. Een voorbeeld is het project ‘Marinero’ van jef Montes, een onderzoek naar een type garen dat reageert op omgevingsfactoren zoals vocht en temperatuur, door op te lossen of te krimpen. Montes maakte in het TextielLab ‘responsieve’ kledingstukken van dit garen, in samenwerking met weefspecialist Judith Peskens en brei-expert Damien Semerdjian. In video’s is te zien hoe ze samen de grenzen opzoeken van de machines in het lab.

In de tentoonstelling is verder werk te zien van Otobong Nkanga, Koen Taselaar, Alissa + Nienke, Sigrid Calon, Tanja Smeets, Geo Wyeth en ontwerperscollectief Envisions. Envisions verzorgt ook de ruimtelijke vormgeving van de tentoonstelling.

Over het TextielLab

Het TextielLab is de ‘proeftuin’ van het TextielMuseum, waar zowel jonge als gevestigde ontwerpers samen met technische experts en productontwikkelaars op geavanceerde machines nieuw werk kunnen creëren. Hierbij kunnen ze putten uit de kennis en materie die aanwezig is in het TextielMuseum zelf, waaronder de vele boeken in de bibliotheek en een archief vol historische verf- en stofstalen.

De tentoonstelling ‘Makersgeheimen’ opent op 26 juni 2021 en loopt tot en met 8 mei 2022 in het TextielMuseum in Tilburg. Het museum is momenteel nog gesloten.