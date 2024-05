TextielMuseum wil verbouwen, gemeenteraad stemt in met plannen

Het TextielMuseum in Tilburg wil doorontwikkelen om aan de behoeften van bezoekers te voldoen. Het museum zette een plan op papier dat deze week werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Hiermee maakt de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van vier miljoen euro vrij, schrijft Omroep Tilburg.

Het betekent dat de plannen van het TextielMuseum nu verder uitgewerkt kunnen worden tot een definitief ontwerp. Architectenbureau Mecanoo en ingenieursbureau ABT voerden volgens Omroep Tilburg eerder al een ontwerpend onderzoek uit dat als uitgangspunt dient voor het verdere ontwerp.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan het TextielMuseum nu verder werkten aan het ontwerpproces voor het Mommers-Drögecomplex om verdere stappen te zetten in de renovatie en verduurzaming van het monumentale complex, de vernieuwing van het TextielMuseum, de invulling van het Drögepand met een TextielCampus en de herontwikkeling van het complex tot een uniek TextielCluster. Daarnaast wordt er gekeken naar het verplaatsen van interne depots en het centraliseren van collecties.

Wethouder Marcelle Hendrickx (Gezondheid, Zorg en Cultuur) is dankbaar en tevreden over deze beslissing, schrijft Omroep Tilburg. “Het TextielMuseum met het Textiellab is nu al van grote betekenis. Lokaal, nationaal en internationaal. Maar om de toekomst voor te zijn is het belangrijk dat we nu al stappen nemen om deze betekenis ook over twintig jaar te hebben.”