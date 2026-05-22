Textilia-eigenaar neemt activa Bruidmedia over

Scala Crossmedia B.V. heeft de activa overgenomen van het failliete Bruidmedia B.V. Dit meldt de curator in het eerste faillissementsverslag. Scala Crossmedia is het moederbedrijf van onder andere de vakbladen Textilia en Schoenvisie.

Voor Bruidmedia B.V. is de uitgever van vakblad Sposa Facts dat zich richt op de bruidsmode-industrie en bracht ook diverse consumentgerichte producten uit zoals Bruid & Bruidegom Magazine. Het mediabedrijf heeft ook een Duits zusterbedrijf dat tevens insolvent is.

Er kwamen diverse biedingen op de activa van Bruidmedia, zo is te lezen in het verslag. Scala Crossmedia kwam met het beste bod. De bieding geldt voor de goodwill, de intellectuele eigendomsrechten en het onderhanden werk. Scala heeft ook aangegeven met het personeel van het mediabedrijf in gesprek te willen gaan voor een nieuwe arbeidsovereenkomst.

De fysieke activa van het bedrijf, zoals inventaris en vervoermiddelen zijn aan een andere partij verkocht.

Bruidmedia onder de hoede van Scala Crossmedia

In het faillissementsverslag wordt ook de zelfverklaarde reden voor het faillissement genoemd. Een combinatie van factoren wordt door de bestuurders van het mediabedrijf opgegeven. “De coronacrisis en de enorme omzetdaling als gevolg daarvan heeft een zware wissel getrokken op Bruidmedia B.V.. Na een aanvankelijk herstel hebben de stijging van de papierkosten en personeelslasten en de snelle opkomst van AI de financiële problemen vergroot waardoor het bestuur zich uiteindelijk genoodzaakt heeft gezien om eigen aangifte te doen van het faillissement”, aldus het verslag. De curator zal zelf nog onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement.