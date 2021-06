The New Shopping Bag van Susan Bijl opgenomen in collectie Museum Boijmans Van Beuningen

De zilveren ‘depot-tas’ en vijf prototypes van Susan Bijl worden opgenomen in de museumcollectie van Museum Boijmans Van Beuningen, zo luidt het persbericht van het museum. De samenwerking met tassenontwerper Susan Bijl wordt gevierd met een pop-upstore in de entree van het nieuwe kunstdepot.

De tassenontwerper ontwierp een tas als ter ere van het kunstdepot, zo is te lezen. De tas is gemaakt van gerecycled nylon en heeft de kleur zilver en grijs. The New Shopping Bag Mirror & Agaat uit de 2020-collectie, weerspiegelt zogezegd het licht zoals de spiegels en de kleur van het werkelijke gebouw. De shopping bag werd in 2000 voor het eerst ontworpen, waarna vijf verschillende versies werden gemaakt. De vijf prototypes worden opgenomen in de collectie van het museum en worden als gift geschonken.

Depot Boijmans Van Beuningen opent op 19 en 20 juni 2021 haar deuren. Bezoekers krijgen dan de gelegenheid de zilveren tas te kopen. The New Shopping Bag Mirror & Agaat is in twee maten verkrijgbaar: medium en large. De verkoopprijs is 29,90 euro en 34,90 euro. Bovendien is de tas binnenkort verkrijgbaar via de website.