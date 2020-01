Thierry Mugler-tentoonstelling reist dit jaar door naar Parijs

De ‘Thierry Mugler: Couturissime’ tentoonstelling reist dit jaar door naar het Musée des Arts Décoratifs. Dit meldt WWD. De tentoonstelling is nog tot 8 maart te zien in de Kunsthal in Rotterdam.

De overzichtstentoonstelling over de ontwerper zal op 22 oktober in het Parijse museum openen, zo meldt WWD. Op de website van het Musée des Arts Décoratifs is de tentoonstelling nog niet aangekondigd.

Het is de eerste tentoonstelling over het werk van Thierry Mugler ooit. Tijdens de persopening van de show in Rotterdam, vertelde Mugler dat hij geen ‘begrafenis tentoonstelling’ wilde, zoals hij een retrospectief noemt, maar iets dat leeft. Tijdens de persopening werd al snel duidelijk dat de show meerdere virtual reality elementen heeft.

Mugler maakte in de jaren zeventig, tachtig en negentig furore met zijn futuristische ontwerpen en de femme fatales die hij de catwalk opstuurde. De tentoonstelling is in Rotterdam opgedeeld in zes aktes, elke ruimte zoomt in op een ander aspect van Muglers werk. Of de tentoonstelling in Parijs dezelfde opzet gaat krijgen is nog onbekend.

Beeld: Kunsthal/ Marco de Swart