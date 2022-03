Tweede editie State of Fashion zal op 3 juni beginnen

Mode-evenement State of Fashion zal dit jaar in juni terugkeren voor een tweede editie. Zoals gepland komt het evenement vier jaar na de eerste editie terug in Arnhem. Het centrale thema voor editie is 'Ways of Caring'.

Het evenement zal zeer diverse zijn. Zo zal er een gezamenlijke expositie te vinden zijn in de Eusebius in Arnhem, maar zal ook een reeks evenementen in de binnenstad georganiseerd worden waaronder een symposium. "Gezamenlijk tonen die aan dat er zoveel meer verhalen bestaan en dat zoveel meer mogelijk is. Mode kan veranderen. Mode moet veranderen. State of Fashion laat zien hoe," aldus het persbericht van de organisatie.

De organisatie van State of Fashion heeft voor deze editie de hulp van het publiek en de industrie ingeroepen. Dit begon al in 2020 met een oproep voor curatoren. Uit deze oproep werden uiteindelijk co-curatoren Fashion Open Studio en Not Enough Collective geselecteerd. Vervolgens werd er ook een oproep gedaan voor deelnemers aan de tentoonstelling. Ruim 150 modeprofessionals uit 50 landen reageerden. "Deze manier van collectief denken en creëren is cruciaal in het bestrijden van de dominante norm in de mode-industrie. De makers in de State of Fashion biennale geven daarmee een stem aan verschillende perspectieven," aldus het bericht.

State of Fashion zal op 10 juli 2022 sluiten.