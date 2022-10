Uit de kleren met Modemuseum Hasselt en haar expositie DressUndress

Modemuseum Hasselt stelt het menselijk lichaam centraal met een rondleiding zonder kledij door de expositie DressUndress, dat meldt het modemuseum in een persbericht. Het modemuseum wil zo in dialoog gaan met diverse standpunten van de samenleving.

Het geklede en naakte lichaam liet in de loop van de geschiedenis heel wat stof opwaaien. Wat op de rode loper is toegelaten, mag niet gedragen worden op het werk, klinkt het. DressUndress stelt het blote menselijk lichaam centraal. “Bij een naaktbezoek is iedereen gelijk en speelt het streven naar de perfecte lichaamsvormen minder. Een naaktbezoek past helemaal in de boodschap van de expositie”, aldus Karolien De Clippel, directeur van Modemusem Hasselt.

Het is de organisatie Naked Freedom die het Hasseltse modemuseum vroeg zich open te stellen voor hen en andere naturisten, zo is te lezen. Naked Freedom organiseert regelmatig activiteiten voor naturisten, zoals een naakttour door de tentoonstellingen Naakt, Mirror- Ai Weiwei en Untitled.

Tony Baetslé van Naked Freedom in het persbericht: “In Nederland en Frankrijk zijn er verschillende events en weekenden waarbij culturele huizen zelf hun deuren openen voor naaktrondleidingen, zoals de Kunsthal in Rotterdam. In België willen we er ook voor zorgen dat er meer gelegenheden komen waarin we naakt op bezoek kunnen komen.”

Het Modemuseum Hasselt is op 30 oktober 2022 tussen 18.00u en 21.00u naakt te bezoeken. Het personeel en de gidsen van het museum zullen met kleding aanwezig zijn.