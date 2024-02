Uitbreiding van het merk-universum: Saint Laurent opent een eigen boekenwinkel

Frans modemerk Saint Laurent breidt het universum uit. Het merk heeft namelijk een boekenwinkel genaamd Saint Laurent Babylone geopend. De nieuwe locatie is een ‘culturele destinatie toegewijd aan kunst, cultuur en nieuwe expressies’, aldus het persbericht.

Het concept van de boekenwinkel is bedacht door Anthony Vaccarello. Vaccarello is de creatief directeur van het modemerk. Voor de boekwinkel is een oude winkel-locatie van het merk gebruikt, aan de Rue de Grenelle. In de winkel is een collectie van boeken, kunst en muziek te vinden. Het aanbod is gecureerd door Vaccarello.

Naast een plek om te verkopen, moet Babylone ook een community space worden. Zo moeten er dj-sessies, lezingen en signeersessies plaatsvinden. De winkel moet een verlengde worden ‘van het Saint Laurent DNA’.

De Saint Laurent Babylone winkel. Credits: Saint Laurent

