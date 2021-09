Van All Star tot zonneklep: Natasja Admiraal schrijft ‘Mode ABC’ voor kinderen

Hoe leg je een kind uit wat een unisekstrui is? Of een All Star, of een Ugg? Waar komt de plateauzool vandaan, en wat zegt een uniformjas over iemand? De wereld van mode zit vol mysterieuze woorden en objecten, elk met een eigen verhaal. Modejournalist Natasja Admiraal voegde ze samen tot een vrolijk kinderboek: ‘Mode ABC, van All Star tot zonneklep’. In het kinderboek zijn zo’n tweehonderdvijftig modetermen opgenomen, gemiddeld tien per letter, vertelt Admiraal aan de telefoon. Er staan niet alleen kledingstukken in, maar ook accessoires en bekende motieven, zoals de Marimekko-klaproos. Elke term is voorzien van een stukje tekst met geschiedenis of een grappige anekdote, en geïllustreerd door grafisch ontwerper Jelle Post.

Het kinderboek komt voort uit de het oorspronkelijke Mode ABC, een online database met modetermen die Admiraal in 2014 oprichtte. In die kennisbank zijn circa tweeduizend kledingtypen, modestijlen, stoffen en technieken opgenomen. Die kennisbank is vooral bedoeld voor volwassenen: liefhebbers, stylisten, of journalisten zoals Admiraal zelf. “Maar het idee voor een kinderboek was er altijd al,” zegt Admiraal. Eind vorig jaar stapte ze met het plan naar Waanders Uitgevers, waarmee ze net een boek over Claes Iversen had uitgebracht. De uitgever was enthousiast over het plan, en daarna ging het snel: het boek komt al in november uit.

Het Mode ABC: kleren kijken met kinderen

Uit de tweeduizend termen op de online database selecteerde Admiraal er circa tweehonderdvijftig. “Het boek ingedeeld op alfabet: van A tot Z. Het is fijn als daar een zeker ritme in zit, met een verrassend en gevarieerd aantal items per letter. Dus heb ik per letter een selectie gemaakt van items die bij de belevingswereld van kinderen passen. Items waar je een verhaal over kunt schrijven dat origineel is, informatief, en dat humor heeft. Vooral dat laatste is heel belangrijk voor kinderen.”

Admiraal werd door Waanders aan vormgever Post gekoppeld. “Ik was er met de uitgever snel over uit dat het mooi zou zijn om een combinatie te maken van foto’s en illustraties. Gedetailleerde kledingstukken kun je goed weergeven met fotografie, andere lenen zich weer beter voor tekeningen. Post maakt een combinatie van die twee. Wat hij doet vind ik geweldig. Het is voor jong en oud, het is artistiek, en heeft humor. Het is gelaagd, je blijft ernaar kijken.”

Met ‘Mode ABC’ wil Admiraal in de eerste plaats ‘kinderen enthousiasmeren om op een andere manier te kijken naar kleding en accessoires’, zegt ze. “Kleding gaat over meer dan er leuk uitzien. Het biedt bescherming en gaat soms ook over belangrijke thema’s in het leven, zoals vriendschap. Kleding is enorm veelzijdig en divers: in het boek staat kleding van vroeger en nu, en uit verschillende culturen.” Voor de allerjongsten is het heerlijk plaatjes kijken. Kinderen die zelf al kunnen lezen, of voorgelezen worden, kunnen veel leren van het boek, denkt Admiraal. “Misschien willen ze dan ook wel naar het museum om al die bijzondere dingen eens in het echt te gaan zien.”

‘Mode ABC, van All Star tot zonneklep’ verschijnt op 9 november bij Waanders Uitgevers.