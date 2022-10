Van patroonmaken tot psychologie: MoMu Antwerpen heropent met twee expo’s

Het fris gerenoveerde Antwerpse Modemuseum opende in 2021 enthousiast de deuren, om ze even later weer te sluiten na problemen met de klimaatregeling. Dit weekend openen ze opnieuw en voorgoed, met twee grote expo’s. FashionUnited ging alvast kijken.

Sinds de heropening, een jaar geleden, zet MoMu meer in op samenwerkingen. Ook de twee nieuwe expo’s zijn teamwork, samen met het Gentse Museum Dr. Guislain en het Londense Central Saint Martins. Daarnaast worden er ook tal van randactiviteiten, nocturnes en modetours georganiseerd.

Dubbeltentoonstelling

De expo Mirror Mirror legt de link tussen mode, psychologie, zelfbeeld en identiteit, en stelt de persoonlijke beleving van het lichaam centraal. Voor het deel van de expo dat zich afspeelt binnen de context van de psychiatrie, moeten bezoekers naar het Gentse Museum Dr. Guislain. MoMu richt zich op het luik rond het lichaam. Kaat Debo: "Met deze tentoonstelling zetten we ons onderzoek verder naar de impact die mode heeft op onze samenleving. Dit keer staat het lichaam centraal en hoe dat verbeeld wordt door modeontwerpers en kunstenaars, in de analoge maar ook in de steeds meer aanwezige digitale wereld rondom ons.” Via kunst en avant-gardemode leidt dat naar thema’s als bodydysmorphia en schoonheidsidealen maar ook de geschiedenis van menselijke replica’s: mannequins en poppen maar ook cyborgs en avatars. Er zijn heel wat silhouetten (Comme des Garçons, Simone Rocha, Viktor & Rolf…) te zien maar ook veel kunst (Paul McCarthy, Cindy Sherman, Yasuyuki Ueno...) en uiteraard tal van poppen, die ook schipperen tussen kunst en mode. Rond deze tentoonstelling organiseert MoMu samen met Antwerps cultuurhuis Arenberg NITE SH FT. Tijdens vier nocturnes (vanaf eind oktober) stellen muzikanten, performers en dansers hun podia op in het museumgebouw.

Foto door Liam Leslie. Beeld via ModeMuseum Antwerpen

MoMu x Central Saint Martins

Exploding Fashion: Van 2D tot 3D tot 3D-animatie volgt uit een project aan het Londense Central Saint Martins. Dat onderzocht patroonmaken in de mode van de 20ste eeuw en toont de belangrijke rol en het genie van de patroonsnijder aan. Daarnaast doorloopt de tentoonstelling - in omgekeerde richting - het productieproces van vijf historische ontwerpen. Het zijn stukken van grensverleggende modeontwerpers die ook vernieuwende patroonsnijders waren - Madeleine Vionnet, Charles James, Cristóbal Balenciaga, Halston en Comme des Garçons. Die stukken werden niet alleen gedupliceerd maar ook digitaal tot leven gebracht, met op de patronen gebaseerde, bewegende 3D-beelden.

Deze tentoonstelling sluit aan bij MoMu’s pattern-a-thon-project, workshops waarbij deelnemers patronen maken van stukken uit de studiecollectie in de MoMu-bib. Deze worden vervolgens op Wikimedia gepubliceerd waar iedereen ze kan raadplegen en gebruiken. Op zondag 20 november staat MoMu bovendien helemaal in het teken van patronen naar aanleiding van de expo, met een pattern-a-thon maar ook expert talks, rondleidingen en workshops in de Modeafdeling van de Academie.

Foto door Liam Leslie. Beeld via ModeMuseum Antwerpen

Foto door Liam Leslie. Beeld via ModeMuseum Antwerpen

MoMu-archief en -walks

Op het gelijkvloers kunnen bezoekers ook nog langs de Collectiepresentatie. Deze opstelling met stukken uit het brede MoMu-archief roteert jaarlijks. Nu focust ze op het verhaal van de avant-gardemode, inclusief dat van de befaamde Antwerpse zes. Naast kleding, accessoires, show invites, archiefbeelden wordt er een inleidende video getoond. Tot slot pakt MoMu nog uit met een nieuwe wandeling, bovenop de populaire Fashion Walk. De MoMu Fashion & Sustainability Walk illustreert de vele facetten van duurzaamheid aan de hand van de Antwerpse modescene.

MoMu organiseert op 8 en 9 oktober een openingsweekend. De expo Mirror Mirror - Mode & de psyche loopt tot en met 26 februari 2023, Exploding Fashion: van 2D tot 3D tot 3D-animatie kan je gaan bekijken tot en met 5 februari 2023. Voor tickets en meer info over de aanvullende activiteiten kan je terecht op de website van het museum.