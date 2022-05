Victoria & Albert Museum kondigt Coco Chanel-tentoonstelling aan

Het Victoria & Albert Museum zet een tentoonstelling op gewijd aan Gabrielle ‘Coco’ Chanel, oprichter van het iconische modehuis Chanel, zo blijkt uit een persbericht. De tentoonstelling wordt gebaseerd op de ‘Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto’ tentoonstelling die eerder in Palais Galliera te zien is.

Het is voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk dat er een overzichtstentoonstelling gewijd wordt aan Gabrielle Chanel. Het Victoria & Albert Museum maakt gebruik van de opzet van Palais Galliera en voegt daar eigen looks aan toe. In totaal zullen er ruim 180 looks getoond worden die de ontwikkeling van de stijl van Chanel en de oprichting van het modehuis weergeven. De tentoonstelling zal dezelfde naam dragen als deze in Parijs en wordt opgezet met steun van modemerk Chanel.

“Als een van de meest succesvolle modehuizen ooit, heeft modehuis Chanel veel te danken aan de formats die zijn gemaakt door de oprichter Gabrielle Chanel ruim een eeuw geleden,” aldus directeur van het Victoria & Albert Museum, Tristram Hunt, in het persbericht. “We zijn verheugd samen te werken met Chanel en Palais Galliera voor deze tentoonstelling waardoor we de kans hebben de origine en elementen van deze blijvende stijl te onderzoeken en de historische kledingstukken van Chanel uit de collectie van het museum te tonen.”

‘Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto’ zal te zien zijn van 16 september 2023 tot en met 25 februari 2024. Liefhebbers zullen dus nog even geduld moeten hebben.