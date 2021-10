Victoria & Albert Museum richt de schijnwerpers op mannenmode in 2022

Het V&A Museum in Londen heeft meer details onthuld over de grote tentoonstelling over mannenmode, 'Fashioning Masculinities: The Art of Menswear', die volgend jaar van start gaat. Er zullen looks te zien zijn van Harris Reed, Gucci, Grace Wales Bonner, Rick Owens, JW Anderson, Comme des Garçons, Raf Simons, en Craig Green.

De tentoonstelling opent in maart 2022 en loopt tot 6 november 2022, 'Fashioning Masculinities: The Art of Menswear' en is de eerste grote V&A-tentoonstelling die de kracht, kunstzinnigheid en diversiteit van mannelijke kleding en verschijning viert, met looks van legendarische modeontwerpers en rijzende sterren naast historische schatten en veelgeprezen kunstwerken.

De tentoonstelling presenteert ongeveer honderd looks en honderd kunstwerken, thematisch verdeeld over drie galerijen (Undressed, Overdressed, en Redressed), die laten zien hoe mannenkleding door de eeuwen heen is gemodelleerd en opnieuw is gecreëerd en hoe ontwerpers, kleermakers en kunstenaars, en hun klanten en bezoekers, mannelijkheid hebben geconstrueerd en opgevoerd, en het volledig ontleed hebben.

Beeld: Harris Reed door Giovanni Corabi; Harris Reed Fluid Romanticism 001

Fashioning Masculinities toont mogelijke masculiniteiten door de eeuwen heen, van de Renaissance tot het hedendaagse tijdperk, met outfits van bekende gezichten ertussenin. Van Harry Styles, Billy Porter en Sam Smith tot David Bowie en Marlene Dietrich, waarbij de veelzijdigheid van de mannelijke zelfexpressie wordt belicht en gevierd, en waarbij voorbij het binaire wordt gekleed.

Undressed onderzoekt het mannelijk lichaam en ondergoed in een utopisch droomlandschap, waarbij wordt gekeken naar hoe klassieke Europese idealen van mannelijkheid door de eeuwen heen zijn bestendigd en uitgedaagd.

Beeld: Wales Bonner door Dexter Lander; Wales Bonner SS15 Afrique

De galerij Overdressed neemt bezoekers mee naar de mannelijke gardeobe van de elite in een "weelderige, meeslepende ruimte met hoofse grandeur", met oversized silhouetten, weelderige materialen zoals zijde en fluweel in gewaagde kleuren, en symbolische patronen om status, rijkdom en individualiteit tot uitdrukking te brengen.

De laatste ruimte, Redressed, belicht ook hoe een overvloed aan in massa geproduceerde pakken creativiteit opwekte toen mods, teddyboys en allerlei subculturen hun eigen stijl probeerden te definiëren door middel van tailored items, dat in de tentoonstelling wordt verkend aan de hand van kledingstukken en fotografie. Ook wordt getoond hoe ontwerpers als Tom Ford voor Gucci en Donatella Versace hun belangstelling voor leer naar een nieuwe plek brachten, naast een reeks jekkers van het midden van de negentiende eeuw tot nu, met voorbeelden van Prada, Alexander McQueen en Raf Simons.

Beeld: Craig Green door Amy Gwatkin

Beeld: Gucci; Alessandro Michele for Gucci AW15

Beeld: Nicholas Daley door Man Kit Au-Yeung

Beeld: Rahemur Rahman door Daniele Fummo; Rahemur Rahman, FW19

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.