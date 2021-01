Victoria & Albert Museum werkt aan modetentoonstelling over Afrikaanse mode

Het toonaangevende Victoria & Albert Museum werkt aan de tentoonstelling Africa Fashion, zo blijkt uit een persbericht in handen van FashionUnited. “V&A plant een grote tentoonstelling die de onweerstaanbare creativiteit, innovatieve kracht en de niet te stoppen wereldwijde impact van hedendaagse Afrikaanse mode te vieren,” aldus het bericht.

De tentoonstelling is een onderdeel van de toewijding van het museum om de permanente collectie van Afrikaanse en Afrikaanse diaspora ontwerpers te laten groeien en nieuwe, gelaagde, verhalen te vertellen over de rijkdom en diversiteit van Afrikaanse creativiteit, cultuur en geschiedenis waarbij mode als catalyst wordt gebruikt. De tentoonstelling moet in juni 2022 opengaan.

Meer dan 250 objecten zullen tentoongesteld worden. Een gedeelte hiervan komt uit de eigen collectie van het V&A Museum, maar een deel zal ook geleend worden. “De tentoonstelling wil ontdekken hoe mode, naast muziek en visuele kunst, een belangrijk onderdeel is geweest van Afrika’s culturele renaissance en het de basis heeft gelegd voor de mode revolutie van vandaag de dag,” aldus het bericht.

Ontwerpers Shade Thomas-Fahm, Chris Seydou, Kofi Ansah en Alphadi zullen onder andere uitgelicht worden in de tentoonstelling. “Het V&A zal hun opkomst en impact en creatieve proces en inspiraties uiteenzetten, verteld door de echte verhalen van degene die hun creaties droegen en lief hadden.” Het museum roept dan ook mensen op hun verhaal te delen wanneer zij specifieke items van de ontwerpers met liefde gedragen hebben.

“Deze tentoonstelling is een fantastisch initiatief, het is een van de eerste die een historisch perspectief biedt voor Afrikaanse mode en het zal de wereld tonen dat de Afrikaanse visie op mode en schoonheid niet gisteren pas is ontstaan,” aldus Imane Ayissi, ontwerper, in het persbericht.