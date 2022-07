Victoria & Albert Museum zet grote tentoonstelling op over Koreaanse (mode)cultuur

Het Britse Victoria & Albert Museum toont dit najaar een tentoonstelling over de Koreaanse cultuur. De tentoonstelling heeft de naam 'Hallyu! The Korean Wave' gekregen en viert de 'kleurrijke en dynamische popcultuur van Zuid-Korea', aldus een persbericht van het museum.

De tentoonstelling zoomt ook in op mode door middel van kostuums van K-pop (Koreaanse pop) artiesten. Zo zijn er outfits van Psy (de artiest van de populaire hit 'Gangnam Style' uit 2012), Aespa en Ateez. Naast mode zijn er dingen te zien uit films, muziek en 'fandoms'. Ruim 200 items worden tentoongesteld.

"Zuid-Korea heeft de wereld veroverd met hallyu, zijn levendige en creatieve populaire cultuur, die het imago van het land van een door de Koreaanse oorlog verwoest land heeft getransformeerd tot dat van een toonaangevende culturele krachtpatser in het tijdperk van de sociale media en de digitale cultuur van vandaag," aldus Rosalie Kim, curator van de tentoonstelling, in het persbericht. "Dit fenomeen is nog versterkt door de technologische en sociaal bewuste fanbases wereldwijd, waardoor het profiel en de relevantie van hallyu over de hele wereld nog verder zijn toegenomen, en we zijn verheugd dat we de energie en dynamiek ervan dit najaar naar het V&A kunnen brengen in de eerste tentoonstelling in zijn soort."

De tentoonstelling loopt van 24 september 2022 tot en met 25 juni 2023.