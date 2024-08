Victoria Beckham krijgt binnenkort haar eigen serie op Netflix

De streamingdienst Netflix plant een eigen productie op Victoria Beckham.

De modeontwerper werd bekend met de meidengroep Spice Girls en is getrouwd met voormalig profvoetballer David Beckham. Een nieuw format vertelt het verhaal van hoe ze zichzelf opnieuw uitvond als creatief directeur van haar gelijknamige modemerk, zo maakt Netflix bekend op X (voorheen Twitter). De serie is in productie.

Netflix heeft al een meerdelige serie uitgebracht over de echtgenoot van Beckham. Het echtpaar is 25 jaar getrouwd en heeft vier kinderen. Victoria werd in de jaren 90 beroemd met de Britse popgroep Spice Girls - destijds onder de bijnaam 'Posh Spice'.

Van 'Posh Spice' tot modeondernemer

De Brit, geboren in 1974 in Engeland, bouwde later een carrière op in de mode-industrie. De nieuwe productie zal ook inzicht geven in het gezinsleven van de Beckhams, zo meldt het Britse persbureau PA. In de eerste productie, ‘Beckham’, sprak het stel ook over meer privézaken.

In één scène zei Victoria dat ze uit een arbeidersgezin kwam. ‘Wees eerlijk!’ zei haar man, terwijl hij zijn hoofd door de deur stak. 'In welke auto heeft je vader je naar school gebracht?' - 'Oké,' antwoordde Victoria na verschillende vragen. “In de jaren 80 had mijn vader een Rolls Royce.” De scène werd een meme.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.