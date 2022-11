Vierhonderd jaar oude trouwjurk ontdekt in lading palmhoutwrak bij Texel

Het zeventiende-eeuwse Palmhoutwrak, dat in 2014 bij Texel werd teruggevonden, blijkt nog een kostbare modeschat aan boord te hebben gehad. Eerder kwam al een rood met gouden jurk boven water, die ondanks zijn leeftijd - bijna vierhonderd jaar - in uitzonderlijk goede staat verkeerde. Vanochtend werd nog een tweede kledingstuk gepresenteerd: een luxueus gewaad met ingeweven zilver, naar alle waarschijnlijkheid een trouwjurk. Dat is te lezen in een persbericht van het Texelse Museum Kaap Skil, waar de jurk vandaag werd onthuld en waar deze de komende tijd te zien zal zijn.

De jurk werd teruggevonden in losse delen, tussen ander gedeeltelijk vergaan textiel. Daardoor was in eerste instantie onduidelijk welke delen bij elkaar hoorden. Het lijfje en rok zaten nog wel aan elkaar. Mogelijk zijn de stiksels van onderdelen als kragen en mouwen vergaan. De jurk is gemaakt van zijde waarin zilveren plaatjes en zilverdraad zijn verwerkt. De zijde zal oorspronkelijk van een lichte kleur zijn geweest, maar deze is door de eeuwen heen verkleurd naar bruin.

Het ingeweven zilver. Beeld: Museum Kaap Skil

Een terugkerend motief op de japon is dat van een liefdesknoop: een herhalend patroon van in elkaar geknoopte harten. Om die reden, en omdat de jurk waarschijnlijk heel duur zal zijn geweest, denken onderzoekers dat het om een trouwjurk gaat. “Er zijn maar een handvol momenten in het leven van een rijke vrouw dat ze zo'n kostuum bedekt met zilver zal hebben gedragen,” zegt Alec Ewing, conservator bij Museum Kaap Skil, tegen de NOS. “Dankzij al het zilver zal de jurk een formele, lichte en fonkelende uitstraling hebben gehad. Het moet een van de meest bijzondere jurken zijn geweest die een dame uit de hoogste sociale klasse van West-Europa in haar leven zou dragen.”

Het liefdesknoop-motief. Beeld: Museum Kaap Skil

De jurk dateert waarschijnlijk van rond 1625. Uit de zeventiende eeuw is wereldwijd maar heel weinig kleding bewaard gebleven; het meeste textiel is in de tussentijd vergaan. Dat maakt deze vondst extra bijzonder. “Misschien zijn er op de wereld maar twee van dit soort jurken,” zegt Maarten van Bommel, hoofdonderzoeker van de collectie, in het persbericht. “En die liggen nu allebei hier, op Texel.”

Beide jurken worden vanaf zondag 13 november in speciale, luchtdichte vitrines tentoongesteld in Museum Kaap Skil, als onderdeel van een tentoonstelling over het Palmhoutwrak.