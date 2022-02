Vijf meter lang kunstwerk gemaakt van 800 paar Mud Jeans tijdelijk in Nederland te zien

Het kunstwerk ‘Messy, het monster van Cop Ness’ is vanaf deze week tijdelijk te zien in Amsterdam. Het vijf meter lange monster, gemaakt van achthonderd paar Mud Jeans-spijkerbroeken, staat in de Week van de Circulaire Economie bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam-Oost. Het kunstwerk is een initiatief van Mud Jeans en streamingdienst Waterbear, die met het werk willen oproepen tot meer circulair produceren en consumeren, zo is te lezen in een gezamenlijk persbericht.

De spijkerbroekensculptuur is gebaseerd op mythische watermonster dat in het Schotse meer Loch Ness zou wonen. Het werd dit najaar voor het eerst onthuld in Londen, tijdens de VN-klimaattop COP26. Nu is het even in Nederland, over twee weken reist het door naar andere landen in Europa. Na afloop van de tour worden alle onderdelen van het kunstwerk gerecycled.

“Het is geweldig dat Messy door Waterbear naar Nederland is gehaald,” aldus Mud Jeans-oprichter Bert van Son. “Veel mensen denken dat klimaatverandering een niet-bestaand monster is. Met deze samenwerking geven we klimaatverandering letterlijk en figuurlijk een gezicht. Dankzij Messy kan hopelijk niemand daar straks meer omheen.”

Poppy Mason-Watts, hoofd Marketing bij Waterbear, vult aan: “De meeste impact maak je door verhalen te vertellen waarin mensen zichzelf herkennen. Met dit kunstwerk willen we Nederlanders inspireren en tegelijkertijd uitdagen om een (meer) circulair leven te leiden en daarmee zelf iets te doen tegen klimaatverandering.” Tips hiervoor kunnen toeschouwers vinden als ze een qr-code scannen die op Messy is aangebracht.