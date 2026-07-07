Vijfde editie FredPark brengt honderden mensen samen voor een onvergetelijke avond vol muziek, verbinding en impact

Afgelopen week vond de vijfde editie van FredPark plaats op het hoofdkantoor van A fish named Fred in Lijnden. Wat ooit begon als een kleinschalig initiatief voor relaties en vrienden is in vijf jaar uitgegroeid tot een van de meest bijzondere bedrijfsevenementen van Nederland, waar ondernemerschap, entertainment en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.

Ruim vierhonderd nationale en internationale gasten genoten van een sfeervolle zomeravond met live muziek, foodtrucks, verrassingsoptredens en ontmoetingen tussen ondernemers, klanten, leveranciers en vrienden van het merk. Zoals ieder jaar stond de avond volledig in het teken van het goede doel.

Credits: Kim van Fayalux

Ook deze editie werd geld ingezameld voor Make-A-Wish Nederland, de organisatie die de liefste wensen vervult van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Dankzij de veiling, donaties en de enorme betrokkenheid van bezoekers levert FredPark opnieuw een waardevolle bijdrage aan dit bijzondere doel. Make-A-Wish is volledig afhankelijk van donaties en acties vanuit de samenleving om wensen mogelijk te maken.

Credits: Kim van Fayalux

"FredPark is veel meer dan een feest," zegt Boris Schalker, mede-eigenaar van A fish named Fred. "Het is een avond waarop onze partners, klanten, vrienden en familie elkaar ontmoeten, nieuwe herinneringen maken en samen iets kunnen betekenen voor kinderen die dat hard nodig hebben. Dat sluit precies aan bij waar ons merk voor staat: kleur brengen in het leven van mensen."

De jubileumeditie kende een indrukwekkende line-up met optredens van bekende artiesten zoals Het Goede Doel, Cesar Zuiderwijk, Erwin Nyhoff, Alice Good en CB Milton. Een drukbezochte veiling en talloze bijzondere momenten. De ontspannen festivalsfeer, gecombineerd met de internationale bezoekers en de maatschappelijke missie, maakte ook deze vijfde editie tot een groot succes.

Credits: Kim van Fayalux

Na vijf succesvolle edities kijkt A fish named Fred met trots terug op een evenement dat inmiddels een vaste plek heeft gekregen op de agenda van relaties uit binnen- en buitenland. De ambitie blijft onveranderd: ieder jaar nóg meer mensen samenbrengen en gezamenlijk zoveel mogelijk wensen helpen vervullen.