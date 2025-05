Volgend hoofdstuk voor FDFA: Terug naar de tekentafel onder nieuw leiderschap

De maand juni komt eraan. Dat betekent dat ook het Fashion + Design Festival Arnhem en de Juni Modemaand op het punt staan te beginnen. Dit jaar zal dat echter onder nieuw leiderschap gebeuren. “We zijn terug naar de tekentafel gegaan,” vertellen Susanne Noordegraaf en Sjaak Hullekes.

Het duo volgt Riëlle Schoeman en Sebastiaan Kramer op, die in tien jaar tijd het FDFA hebben opgebouwd tot wat het nu is. “Dat is spannend, want kun je de stijgende lijn voortzetten die zij hebben ingezet?” vertelt Noordegraaf. “Sjaak en ik hebben heel bewust tegen elkaar gezegd: we gaan terug naar de tekentafel.” Het thema van de editie van dit jaar, Ontrafelde Roots, kwam al snel naar voren tijdens het proces. “We zijn gaan kijken waar de basis van Arnhem ligt – waar het zijn naam en faam aan te danken heeft,” aldus Hullekes. “Dat is toch de kunstacademie en de modeafdeling die destijds is opgezet.” Die roots en hoe ze zich verder hebben ontwikkeld vormen het centrale thema van FDFA dit jaar. Dit komt tot uiting in verschillende exposities en initiatieven. Zo is er bijvoorbeeld een tentoonstelling in de Eusebiuskerk waar 25 jaar Collectie Arnhem wordt gevierd door een selectie van 25 creaties. Collectie Arnhem is een terugkerend, gezamenlijk project van derdejaars ArtEZ-modestudenten. Het wordt gezien als een belangrijke afspiegeling van de veranderende ontwerppraktijk.

Nieuwe energie bij Fashion + Design Festival Arnhem

Het voordeel van het nieuwe leiderschap, zo zeggen ze zelf, is een zekere mate van onbevangenheid. “We zijn nog niet voorgeprogrammeerd door de vorige edities. We mogen onze sporen opnieuw verdienen,” vertelt Hullekes geanimeerd. “We kunnen frisse vragen stellen aan deelnemers en ondernemers. Dat zou je eigenlijk elk jaar moeten doen.”

Waar het Fashion + Design Festival Arnhem voorheen een algemeen directeur en een artistiek leider had, verandert de opzet nu ook licht. Noordegraaf is algemeen directeur, maar voor de creatieve invulling is juist gekozen voor een curatorschap. Hullekes neemt dit curatorschap voor twee jaar op zich, waarna een andere creatieveling uit Arnhem of met passie voor de stad wordt aangesteld. “Je bent nu veel aan het zaaien, maar als je daar een beetje van wilt oogsten, dan is twee jaar goed,” aldus Hullekes. “Arnhem is onze basis en iedereen beleeft die anders. Het festival kan alleen maar creatiever worden met gastcuratoren.”

FDFA is al jaren onderdeel van de Juni Modemaand. Tijdens de maand worden diverse workshops, talks, tentoonstellingen en shows georganiseerd. Ook de Arnhemse Stock- en Designdagen zijn weer te vinden op het programma. Wat dit jaar ontbreekt is echter de Nacht van de Mode, maar Hullekes benadrukt dat de organisatie van het evenement simpelweg een editie overslaat om een nieuwe opzet te bedenken.

De maand juni biedt in ieder geval ook in 2025 weer genoeg te doen in Arnhem voor de mode- en designliefhebber. “Je bent er echt zó,” lacht Noordegraaf, zelf een Amsterdammer. “Het mooie aan Arnhem is dat je alles wandelend kunt doen,” voegt Hullekes toe. Het is dan ook makkelijk alles te ontdekken wat de stad te bieden heeft. “Dit is een uitnodiging voor iedereen.”

Het Fashion + Design Festival Arnhem vindt dit jaar plaats van 29 mei tot en met 29 juni 2025.