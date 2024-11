Voor op de verlanglijst: 8 mode(gerelateerde) boeken van 2024

Nog inspiratie nodig voor een verlanglijst voor de feestdagen óf voor de 2025 leeslijst? In 2024 zijn weer een aantal boeken uitgekomen die prima op zo’n lijst passen als u het aan FashionUnited vraagt. We zetten ze voor u op een rij.

Fred de la Bretonière - ‘Soul for every Sole’

Wie een duik wil nemen in het de carrière en de invloed van ontwerper Fred de la Bretonière op de schoenenindustrie kan bij het boek ‘Soul for every Sole’ terecht. Het boek kwam uit op het moment dat de tentoonstelling ‘Typisch Fred’ opende in het Schoenenkwartier in Waalwijk. “Een verhaal over trouw blijven aan je eigen ideeën, vaak dwars tegen de stroom in”, aldus de omschrijving.

Fred de la Bretonière - ‘Soul for every Sole’, schrijver: Bianca Bartels, uitgever: Waanders, ISBN: 9789462625778. 39,95 euro

Total Ethics Fashion: People, our fellow animals and the planet before profit

Dit Engelstalige boek is een manifesto voor een ethisch modesysteem. “Dit boek is voor wie werkt in de mode, die houdt van mode, die houdt van de planeet, of simpelweg voor wie zich elke dag aankleedt”, aldus de omschrijving. Het boek duikt in het huidige systeem in de mode-industrie, het verleden en de toekomst.

Total Ethics Fashion: People, our fellow animals and the planet before profit, schrijver: Emma Hakansson, uitgever: Hardie Grant Media, ISBN: 9781761450259, 16.99 pond (20 euro)

Karakters in Retail Credits: Zychrone Media

Karakters in Retail

Vers van de pers is het boek ‘Karakters in Retail’. Het boek zoomt in op ‘de drijvende krachten achter de Nederlandse retail’. Zo komen bijvoorbeeld gesprekken met Sharon Hilgers (My Jewellery), Jason Denham (Denham), Fokke de Jong (Suitsupply, Nikkie Plessen (o.a. Nikkie en Fifth House), Fred Gehring (Tommy Hilfiger) en Guillaume Philibert Chin (Filling Pieces) aan bod.

Karakters in Retail, schrijver: Yvo van Regteren Altena, uitgever: Zychrone Media, ISBN: 9789083474687, 24,99 euro.

No Guts, No Gold

De zussen Vedder, bekend van het sieradenmerk Vedder & Vedder delen in het boek ‘No Guts, No Gold’ de lessen ‘die ze zelf het liefst iets eerder hadden geleerd’. Ze gaan in op de uitdagingen en kansen die ondernemerschap met zich meebrengt.

No Guts, No Gold, schrijvers: Anne Vedder & Esther Vedder, uitgever: Kosmos Uitgevers, ISBN: 9789043933582, 22,99 euro

Fila: Timelapse

Sportmodemerk Fila heeft een geschiedenis die zich spant over ruim honderd jaar. Het merk omschrijft zich als een van de eerste merken die de stap maakte van het sportveld naar de straatbeeld. Het niet-chronologische boek gaat in op de geschiedenis en impact van het merk.

Fila: Timelapse, schrijver: Angelo Flaccavento, uitgever: Rizzoli, ISBN: 9788891838940, 75,00 dollar (71 euro)

‘Look Good, Feel Good, Play Good’ Nike book Credits: Nike

Look Good, Feel Good, Play Good: Nike Apparel

Let op, dit boek komt pas op 10 december 2024 uit.

Sportmodemerk Nike kan vele verhalen kiezen, maar kiest er in dit boek voor om in te zoomen op dames sportkleding. Het boek licht diverse atleten uit en gaat in op hun kleding, volledig met citaten van de atleten.

Look Good, Feel Good, Play Good: Nike Apparel, schrijver: Maisie Skidmore, uitgever: Phaidon, ISBN: 9781838669072, 79,95 euro

Eervolle vermelding

Als ik het kan, kan jij het ook

Dit boek van Anke de Jong verdient een eervolle vermelding. Niet alleen de huidige hoofdredacteur van de Nederlande Elle over haar stappen naar deze positie, ze gaat ook in gesprek met negentien van haar rolmodellen. De interviews werden afgenomen in de kledingkasten van de rolmodellen en gaan over carrière, ambitie en over hoe je kleding voor je kan laten werken.

Als ik het kan, kan jij het ook, schrijver: Anke de Jong, uitgever: The House of Books, ISBN: 9789044368284, 30,00 euro.

Alles is mogelijk

Voormalig hoofdredacteur van Nederlandse Vogue Yeliz Çiçek vertelt in dit boek over haar reis van haar vaders snackbar naar een toppositie in de Nederlandse tijdschriftenindustrie. Het is niet alleen een terugblik op haar reis, ze geeft de lezer ook handvatten om dromen werkelijkheid te laten worden.

Alles is mogelijk, schrijver: Yeliz Çiçek, uitgever: Thomas Rap, ISBN: 9789400411463, 22,99 euro.