Waalwijks museum Schoenenkwartier zet expositie op over ambacht van schoenmaken

Het Waalwijkse museum Schoenenkwartier toont een expositie die de eeuwenoude ambacht van het maken van schoenen onder de aandacht brengt. Niet geheel onbelangrijk, want recente ontwikkelingen zoals 3D-printen en het hergebruiken van oude sneakers dagen de bestaande dynamiek van de ambacht uit, zo schrijft het Schoenenkwartier in een persbericht.

De expositie, die de naam ‘Cutting Edges’ draagt, werpt een licht op hoe schoenen gemaakt worden en herdefinieert de manier waarop deze worden ontworpen, geproduceerd en gebruikt, zo staat in het persbericht.

Voor de tentoonstelling doken zes ontwerpers het ‘Maaklab’ van het Schoenenkwartier in om ieder aan zijn of haar eigen creaties te werken. De ontwerpers werden ondersteund door vaklieden van het Schoenenkwartier en combineerden bestaande en nieuwe technieken. Al hun werken kregen een podium in de tentoonstelling die samples, schoenonderdelen en complete schoenen uitstalt.

De tentoonstelling is te zien van 2 mei tot en met 17 september 2023.