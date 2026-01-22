Warhols textielkunst voor het eerst in Nederlands museum te zien

Museum Cobra in Amstelveen presenteert van 24 april tot en met 6 september 2026 ‘Andy Warhol, The Textiles’. Voor het eerst zijn in Nederland de vroege textielontwerpen van de bekende Amerikaanse popart kunstenaar te zien. De tentoonstelling toont meer dan zestig speelse en kleurrijke ontwerpen uit de jaren vijftig en vroege jaren zestig, gemaakt voor Amerikaanse textielfabrikanten. Ze laten zien hoe Warhols latere iconische beeldtaal - met herhaling, sterke contouren en verwijzingen naar consumptiecultuur, al vroeg vorm kreeg.

Gelijktijdig toont het museum ‘Wilde rokken’, waarin een aantal van Warhols textielontwerpen worden geplaatst naast textiel en patronen van Cobra-kunstenaars. Samen belichten de tentoonstellingen het experiment met kunst, mode en dagelijks leven in de naoorlogse periode.