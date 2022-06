Wedstrijd voor mode alumni Lichting vult selectieprocedure aan met open call

Lichting, de jaarlijkse wedstrijd voor recent afgestudeerde modeontwerpers, past de selectieprocedure aan. Dit keer kunnen afgestudeerden zichzelf inschrijven via een open call, zo is te lezen in een persbericht. Naast de open call zenden de zeven Nederlandse modeacademies elk één ontwerper in die gegarandeerd plaats neemt in de volgende ronde.

Lichting werkt vanaf nu met drie selectierondes. De eerste ronde bestaat uit een selectie van 25 kandidaten uit de inzendingen vanuit de academies en open call. Deze kandidaten presenteren hun concept, proces en werk aan een jury. Deze jury selecteert tien deelnemers. Deze tien nemen deel aan het Lichting traject en de eindpresentatie. Uiteindelijk wordt er één winnaar gekozen die naar huis gaat met 10.000 euro en juridische begeleiding van Van Kaam IP, Media & Privacy.

De open call staat open voor iedereen die tussen 1 januari en 19 juli 2022 afstudeert in de richting mode-ontwerp bij een van de zeven academies: AMFI - Amsterdam Fashion Institute, ArtEZ Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem, Gerrit Rietveld Academie, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Maastricht Institute of Arts, Koninklijke Academie van de Beeldende Kunsten Den Haag, Willem de Kooning Academie Rotterdam. Deadline voor de inschrijving is 8 juli 2022.

Danie Bles, eigenaresse van Amsterdam Fashion Week / Lichting: “Lichting is al jaren het kloppend hart binnen Amsterdam Fashion Week. Om meer talent te kunnen verwelkomen en creativiteit in iedere vorm een kans te geven is de ‘open call’ toegevoegd. Deze verbreding met betrekking tot het selecteren van talent is vanuit onze visie passend bij 2022”.