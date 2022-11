Wereldberoemd model Twiggy krijgt eigen documentaire

Iconisch model Twiggy (echte naam Lesley Lawson), dat het gezicht werd van de jaren zestig, krijgt een eigen documentaire, zo meldt WWD. De film krijgt simpelweg de naam ‘Twiggy’.

Lawson kreeg de bijnaam Twiggy vanwege haar smalle lijf en stond bekend om haar korte kapsel en grote ogen. Ze werd in de jaren zestig een supermodel, maar stopte in 1970 om een acteercarrière te starten. Ze won twee Golden Globe Awards voor haar acteerwerk. Lawson werkt vandaag de dag nog steeds als model en verschijnt regelmatig in diverse televisieprogramma's.

De documentaire zoomt in op belangrijke momenten uit de carrière van het model. De film zal in 2023 uitkomen in Groot-Brittannië en Ierland, zo meldt WWD.