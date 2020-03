Werk Bas Kosters in de spotlight tijdens theatershow ‘De Grote Kunstshow’

Wie ooit het werk van Bas Kosters van dichtbij had willen zien, maar nog nooit de kans had kan nu uitkijken naar ‘De Grote Kunstshow’. Tijdens deze theatershow wordt namelijk het oeuvre van de ontwerper tot leven gewekt.

De show met het werk van Bas Kosters zal op 4 juli in première gaan in Arnhem en zal daarna in september doorreizen naar Utrecht en Amsterdam. “De Kunstshow zet het klassieke museummodel op zijn kop. Wij presenteren kunstwerken in een anderhalf uur durende voorstelling met acts die verrassen, prikkelen en vermaken,” aldus initiatiefnemer Johan Idema in het persbericht. “Bas Kosters verdient een eigen editie van De Grote Kunstshow omdat hij Nederlands meest uitgesproken modeontwerper is. Als kunstenaar heeft hij een herkenbare eigen stijl en verwerkt hij maatschappelijke en sociale kwesties in zijn werk.” Na de voorstelling krijgt het publiek de kans op het podium de werken van Kosters dichtbij te zien.

Tijdens de voorstelling worden de kunstobjecten gepresenteerd. Dit door middel van muziek, illustraties en interviews onder andere. “Fascinaties van Bas Kosters zoals genderidentiteit, schoonheidsidealen, overconsumptie, kwetsbaarheid en erotiek zijn ideale ingrediënten voor een enerverende Kunstshow,” aldus het bericht. Een kaartje kost 24,50 euro.

Beeld: Marc Deurloo