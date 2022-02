Werk van Nederlandse ontwerpers vanaf 18 maart te zien in tentoonstelling ‘Vorm aan de Vecht’

In Buitenplaats Doornburgh is van 18 maart tot en met 25 september de tentoonstelling ‘Vorm aan de Vecht’ te zien. In het voormalige klooster aan de rivier de Vecht verzamelt curator Nicole Uniquole werk van ruim vijftig (mode)ontwerpers, kunstenaars en fotografen. Onder hen zijn Jan Taminiau en Iris van Herpen, zo is te lezen in een persbericht van de Buitenplaats.

“De tentoonstelling presenteert het erfgoed van de buitenplaats naast hedendaags design,” aldus Uniquole in het persbericht. “Zo vertellen we het verhaal van deze bijzondere locatie en ontstaat er door de getoonde kunst en design ook een verrassend perspectief op de toekomst.” De rode draad door de tentoonstelling is ‘het dagritme van de zusters die ooit de priorij bewoonden, de regelmatige vormen in de architectuur en structuren in de vormgeving’, zo is in het persbericht te lezen.

Uniquole selecteerde voor de expositie werk dat de bijzondere karakteristieken van de buitenplaats kracht bijzet. Meerdere makers wonen voor de tentoonstelling tijdelijk in het oude klooster om er nieuwe ontwerpen te maken die op de buitenplaats zijn gebaseerd. Het tentoonstellingsontwerp werd ontwikkeld door Stefan Scholten: hij liet zich daarbij inspireren door ‘de markante architectonische uitgangspunten van het klooster’.

Buitenplaats Doornburgh was in de zeventiende eeuw een plek waar welvarende families uit grote steden als Amsterdam hun zomers doorbrachten. Tussen 1957 en 2017 was het landgoed een klooster, bewoond door de Kanunnikessen van het Heilig Graf. Sindsdien is de buitenplaats open voor publiek en worden er tentoonstellingen, workshops en lezingen georganiseerd.