Zappen en streamen: acht keer modieus kijkvoer voor in de Kerstvakantie

Van vintage musicals tot biografische dramafilms: FashionUnited maakte een overzicht van de meest modieuze films en series om te kijken in de Kerstvakantie, via streamingsites of gewoon op televisie.

Zappen: documentaire over KaDeWe en goeie ouwe musicals

Marlene Dietrich zou er handschoenen en huidcrème hebben gekocht, de Russische dichter Vladimir Majakowski schafte er schijnbaar lingerie voor zijn liefje aan. Het iconische Berlijnse warenhuis Kaufhaus Des Westens, afgekort KaDeWe, werd in 1907 opgericht en groeide uit tot een mythe. Niet alleen door wie er kwam, maar ook door wat het in ruim honderd jaar geschiedenis allemaal doorstond: oorlog en vrede, keizerrijk en republiek. De documentaire Mythos KaDeWe vertelt over de bijzondere historie van deze ‘consumptietempel’ in de Duitse hoofdstad. De documentaire is op zondag 26 december te zien van 19.30 tot 20.00, op de Duitse televisiezender ARD.

Ook op de kijkbuis de komende dagen zijn films als Meet Me in St. Louis, Some Like It Hot, A Star is Born en Murder on the Orient Express: musicals en oudere filmdrama’s waarin excentrieke kostuums te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ruches en strikken waarin de roodharige Judy Garland is gehuld in Meet Me in St Louis of de luxueuze mantels van de hertogin en de sportieve knickerbockers van de kolonel in Murder on the Orient Express.

Worn Stories

In het voorjaar van 2021 debuteerde op Netflix de serie Worn Stories. De serie bestaat uit acht afleveringen van een half uur, elk met een ander thema: van ‘opgroeien’ tot ‘overleven’, ‘liefde’ en ‘gemeenschap’. In elke aflevering vertellen mensen van verschillende leeftijden, genders en achtergronden over gekoesterde kledingstukken. Het knalgele uniform van verkeersleider Patrice, de genderneutrale bar mitzvah-kleding van Spirit, het lycra designerbroekje van Simon: op het eerste gezicht zijn het simpele dingen, maar er gaan eindeloos veel herinneringen achter schuil. Die worden in Worn Stories uitgebreid uit de doeken gedaan, waardoor de kledingstukken tot leven komen. De afleveringen barsten van de sympathieke personages en hartverwarmende verhalen: zeer geschikt voor koude winterdagen.

">

And Just Like That

Al maanden werd reikhalzend uitgekeken naar And Just Like That, het vervolg op de populaire serie Sex and the City, die vanaf 1998 werd uitgezonden. Hoofdpersonages Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York en Samantha Jones groeiden destijds in zes seizoenen uit tot ware mode-iconen. Dat was grotendeels te danken aan de originele creaties van kostuumontwerper Patricia Field. Zij werkte nog wel mee aan de twee SATC-films, die respectievelijk in 2008 en 2010 in première gingen, maar gaf voor And Just Like That het stokje over aan Molly Rogers en Danny Santiago. In de periode naar de aanloop van de serie werd druk gespeculeerd over de stijlevoluties van Carrie, Miranda en Charlotte (Samantha werd uit de serie geschreven). Inmiddels zijn de eerste vier afleveringen verschenen. Rogers en Santiago mogen dan geen Field zijn, ze combineren wel moeiteloos designer-items met vintage en archiefstukken uit de oorspronkelijke serie. Voor SATC-fans een feest van herkenning, voor nieuwe kijkers een fijne eerste ontmoeting.

">

Bridgerton

Bridgerton, oh, Bridgerton. De dramaserie over enkele high society-families in het Londen van de negentiende eeuw ging vorig jaar rond Kerst in première en werd direct een joekel van een hit. De kostuums, ontworpen door Ellen Mirojnic en losjes gebaseerd op de regency-mode uit die tijd, vormden een belangrijke bron van inspiratie voor de voorjaarstrends van 2021. In de collecties van meerdere merken, waaronder Rodarte, Erdem en Moschino, waren parallellen te zien met de Bridgerton-outfits: hoge tailles, snoepkleuren en bloemenprints waren aan de orde van de dag. Gelijktijdig stegen op internet de zoekopdrachten naar jurken een empiretaille en korsetten, zo rapporteerden modezoekmachines Stylight en Lyst. In 2022 verschijnt het tweede seizoen van de serie. Des te meer reden om het eerste seizoen nog eens van voren af aan te kijken. Grote kop thee erbij en een schaal geglazuurde kerstkransjes op schoot: zo’n zoete Kerst was het nog nooit.

">

Emily in Paris

Het tweede seizoen van Emily in Paris lanceerde deze week. De serie volgt de koppige Emily Cooper, die naar Parijs verhuist om het te maken in de mode. Ze spreekt geen woord Frans, maar probeert zich desalniettemin een weg te banen door het woud van de marketingwereld zonder op al te veel tenen te trappen. De serie kreeg vooral aandacht vanwege de trendy outfits die niet alleen door Emily, maar ook door haar collega’s in de serie worden gedragen, voorzien door voormalig Sex and the City-stylist Patricia Field. Naar verluidt komen in het tweede seizoen de collega’s van Emily vaker aan bod: hopelijk betekent dat meer blikken op de garderobe van haar collega Julien, een van de interessanter geklede mannelijke personages van dit jaar.

">

Cruella

De weergaloze outfits van Cruella de Vil in de speelfilm 101 Dalmatiërs (de versie uit 1996 van Stephen Herek, ook altijd een goede voor de Kerstdagen) staan ongetwijfeld nog in vele geheugens gegrift. Niet minder indrukwekkend zijn de looks die Emma Stone draagt als Cruella in de gelijknamige film die dit jaar uitkwam. In deze film, die een prequel lijkt op de dalmatiërfilms, is Cruella nog een jonge vrouw die geobsedeerd is met mode en ervan droomt om ontwerper te worden. Van geraffineerde zwartleren ensembles tot een militair jasje vol broches en de fantastische Dior-esque dalmatiërjas, ontwerper Jeanny Beavan leefde zich uit op Cruella’s excentrieke looks. Behalve dat de kostuums om te smullen zijn, speelt de film ook in op de realiteit van de mode-industrie en alle bloed, zweet en tranen die het vergt om daarin de top te bereiken.

">

House of Gucci

Als er één film dit jaar ‘mode’ schreeuwde, was het wel House of Gucci. De recent verschenen film gaat over de gebeurtenissen die voorafgingen aan de moord op Maurizio Gucci, de laatste Gucci-telg die leiding gaf aan het bedrijf. Gucci werd doodgeschoten in opdracht zijn ex-vrouw Patrizia Reggiani, die in de film wordt gespeeld door Lady Gaga. De rol van Maurizio Gucci wordt vertolkt door Adam Driver. Deze film vertelt niet alleen een stukje Gucci-geschiedenis, er zijn ook eindeloos veel puike Italiaanse pakken, pilotenbrillen, gladde kapsels, cocktail-ensembles en grote sieraden te bewonderen. De looks van de Italiaanse filmster Gina Lollobrigida en Gaga’s moeder Cynthia Germanotta dienden kostuumontwerper Janty Yates tot inspiratie.

">

Halston

Een ander stukje modegeschiedenis is verpakt in de serie Halston, over de Amerikaanse ontwerper Roy Halston Frowick. Vanaf de jaren zestig werd hij razend beroemd met zijn klassieke, vloerlange jurken, gedragen door sterren als Greta Garbo, Anjelica Huston, Lauren Bacall, Bianca Jagger en Liza Minelli. Zelf leidde Halston ook een aardig sterrenleven, vol seks, drugs en rock ‘n roll - een leven dat hem uiteindelijk opbrandde. In de Netflix-serie wordt hij door Ewan McGregor neergezet als een getalenteerde man die exclusieve creaties maakte, maar in zijn ambitie om heel Amerika te kleden soms ook zijn naam te snel op dassen, sjaaltjes, parfumflesjes en onderbroeken liet zetten. Dat zou dan weer zijn economische neergang betekenen. Genoeg drama, kortom, om een kerstvakantie mee te vullen.