Zara waant zich in uitgeverswereld: Publiceert boeken met tijdschrift Wallpaper

Zara waant zich voor het eerst in de uitgeverswereld. Op de Zara website zijn sinds kort vijf fotoboeken te verkrijgen die de modeketen in samenwerking met design-tijdschrift Wallpaper Magazine ontwikkelde.

Elk boek beeldt door middel van werk van verschillende fotografen een reis naar een andere plek uit: Bruton in het Verenigd Koninkrijk, Ojai in de Verenigde Staten, Galicië in Spanje, Naoshima in Japan en Windhoek in Namibië. Als set vormen de vijf fotoboeken een salontafelboek van 300 pagina’s.

WWD ziet de nieuwe Zara-boeken als onderdeel van een strategie om tot een meer premium segment te komen, zo stelt het in hun berichtgeving over de boeken. Ook eerdere keuzes voor samenwerkingen met ontwerpers als Narciso Rodriguez en nieuwe lijnen als Zara Atelier, waarnaar WWD verwijst als “discrete maar assertieve stappen”, worden genoemd als strategische zetten die de keten naar een hoger segment zouden moeten tillen.

Deze doelstellingen zijn door Zara zelf echter nog niet bevestigd. Ook blijft het voor nu nog afwachten of Zara in de toekomst van plan is meer boeken uit te brengen.