Zara lanceert nieuwe lijn Zara Atelier

De nieuwe lijn van de Spaanse fast-fashion keten Zara biedt de meest uitgebreide uiting van high-end design en exquise vakmanschap in het bedrijf, kondigde Zara woensdag aan. Een intern ontwerpteam ontwikkelt twee collecties per jaar voor Zara Atelier. Dit geeft Zara een minder snelle aanpak in vergelijking met zijn gebruikelijke fast-fashion strategie.

Zara Atelier is vanaf 9 december verkrijgbaar op Zara.com en in geselecteerde winkels. Qua prijs varieert de collectie van 299 euro voor de meeste jassen en de poncho tot 399 euro voor een geborduurde jas. Bekijk hieronder de beelden van de collectie.

Zara Atelier | Foto: Zara

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.