Zeeuws Museum verlengt tentoonstelling Darn met nieuwe werken

De tentoonstelling Darn in het Zeeuws Museum in Middelburg krijgt een vervolg onder de naam Darn too. De presentatie van de museumzalen is herzien en uitgebreid met nieuwe werken, met een nadrukkelijke focus op de geschiedenis van herstelwerk en de schoonheid van kleine reparaties.

Nieuw in Darn too is de presentatie van de Littekenlap, een werk van ontwerper Rianne de Witte. Gedurende de looptijd van Darn was de meterslange lap opgesteld in de Werkplaats, een werkruimte in het museum. Onder begeleiding van vrijwilligers hebben 450 museumbezoekers daar hun herinneringen op de stof geborduurd.

Daarnaast zijn nieuwe werken en bruiklenen opgenomen, waaronder een boerenjas met handgeborduurde beschermhoes uit de koker van grafisch ontwerper Reinier de Waal, de Troostobjecten van textielontwerper Steffi Haeck en het driedelige kostuum Final Remains van Loek Grootjans, gemaakt van de dekens van zijn ouders.

Ook worden nieuwe historische bruiklenen getoond, zoals textiel met geheime oorlogsboodschappen en een handtas vervaardigd uit lege munitiepatroonbanden uit de collectie van het Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Darn too is te zien in het Zeeuws Museum van 14 feb 2026 tot en met 28 feb 2027.