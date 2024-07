Zussen achter Vedder & Vedder lanceren boek

Anne en Esther Vedder hebben het boek ‘ No Guts, No Gold’ gelanceerd. Het is het eerste boek van de zussen achter het sieradenmerk Vedder & Vedder.

In het boek delen de zussen ‘eerlijke lessen die ze zelf het liefst iets eerder hadden geleerd’, aldus het persbericht. “Als jonge ondernemers hebben wij persoonlijk ervaren hoe uitdagend het is om een grote droom te verwezenlijken. Het was een ware rollercoaster, maar elke fout die we hebben gemaakt bleek uiteindelijk een essentiële bouwsteen te zijn op onze weg naar succes. Met ons verhaal en de tips en tricks die we in het boek delen, streven we ernaar om iedereen met een droom te motiveren en te inspireren bij het verwezenlijken van hun eigen dromen”, aldus de zussen. De subtitel van het boek is dan ook ‘Eerlijke lessen over de bumpy road van dromen naar succes’.

Het boek ‘No Guts, No Gold’ is nu beschikbaar voor 22,99 euro.