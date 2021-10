36e Hyères Festival: in gesprek met de winnaars

Hyères (Frankrijk) - Onder een stralende zon heeft het Hyères Festival zondag zijn winnaars bekendgemaakt. Een vreugdevolle lijst winnaars dat de mode-industrie vernieuwende ideeën vol hoop biedt.

De Grand Prix van de jury van Première Vision werd toegekend aan de Britse ontwerper Ifeany Okwuadi. Ifeany Okwuadi is afgestudeerd aan de Ravensbourne University. Hij volgde een kleermakersopleiding en werkte op het prestigieuze Londense Savile Row. Hij toonde een mannencollectie, die voornamelijk uit tailoring bestaat. Hij ontwierp ook een donkere gebreide trui met gekleurd haakwerk, een stuk dat samen met Lemarié werd gemaakt - een samenwerking die voortvloeide uit het partnerschap tussen Chanel Métiers d'Art en het Hyères Festival.

Ifeany Okwuadi, winnaar van de modeprijs van het Festival van Hyères

Toen we Ifeany Okwuadi tijdens het festival ontmoetten, vertelde hij FashionUnited dat hij op het punt staat te beginnen aan een MA Fashion aan Central Saint Martins in Londen. Maar hij is van plan zijn eigen projecten na te streven en zou graag voor merken werken.

Op de vraag wat de mode-industrie vandaag mist en wat hij er zou willen inbrengen, antwoordt Okwuadi zonder aarzelen: kwaliteit en eerlijkheid, waarbij hij uitlegt dat "de meeste ontwerpideeën niet goed uitgewerkt of doordacht zijn. Er is geen oplossing gevonden voor hedendaagse mensen. Iedereen volgt oude manieren van kleden.”

IFEANYI OKWUADI en Lemarié - foto door Emma Panchot

Met het winnen van de Première Vision Grand Prix du Jury ontvangt Ifeany Okwuadi een beurs van 20.000 euro, mag hij aanwezig zijn tijdens de Première Vision show in Parijs in februari en wint hij een samenwerkingsproject met het Métiers d'Art van Chanel ter waarde van 20.000 euro.

Sofia Ilomen, winnares van de Mercedes-Benz Eco-Responsible Collection Award

De nieuwe Mercedes-Benz Eco-Responsible Collection Award (een geldprijs van 20.000 euro) werd toegekend aan de Finse ontwerpster Sofia Ilomen, afgestudeerd aan de Aalto University School of Arts, Design and Architecture. De ontwerper presenteerde een collectie van romantische, modulaire jurken gemaakt van stukken stof die kunnen worden dichtgeknoopt en losgeknoopt.

Sofia Ilomen - FashionUnited

Haar concept van transformeerbare jurken, dat al zo'n twee à drie jaar in ontwikkeling is, zal na het festival verder groeien, aangezien Ilomen van plan is te kijken naar een snellere productiemethode - het creëren van een jurk duurt nu zo'n drie weken. Ilomen hoopt volgend jaar haar eigen merk te kunnen lanceren. "Met dit concept denk ik dat ik meer dienstverlenend zal zijn, in plaats van nieuwe dingen te produceren. Het zou eigenlijk een product service systeem zijn. Het kan werken met elke collectie. Als je al een modulair kledingstuk hebt, kun je het terugbrengen naar het merk en dan pas ik het aan volgens de nieuwe stijl van het seizoen," vertelt ze aan FashionUnited.

De Chloé-prijs is toegekend aan de Letse Elina Silina. Al bijna tien jaar wordt met deze prijs een silhouet in de kijker gezet dat trouw is aan de stijl van het Parijse modehuis (aan deze prijs is eveneens een geldbedrag van 20.000 euro verbonden). Elina Silina's romantisch-punk stijl is gebaseerd op herinneringen aan haar kindertijd, toen haar moeder haar leerde breien. "Ik hou van zachte dingen, familie, herinneringen, en dan wil ik tegen de regels ingaan om eenvoudige dingen die we allemaal kennen opnieuw uit te vinden," zegt ze.

ELINA SELINA door FashionUnited / Emma Panchot

Elina Silina's Chloé stuk is haar meest vernieuwende: Een witte, losgebreide jurk van groene garens, waaraan zijde en viscose zijn toegevoegd om de stof te verzwaren en een betere val te geven. Het materiaal ziet er delicaat uit, maar is in feite zeer sterk.

Gedurende het hele festival leek één deelnemer unaniem favoriet te zijn. De festivalgangers waren dan ook niet verbaasd toen de naam van Adeline Rappaz uit Zwitserland bekend werd gemaakt als winnares van de Prix du Public de la ville de Hyères, die gepaard gaat met een residentie in de Villa Noailles (net als alle andere publieksprijzen van dit jaar). Nu is Rappaz nog assistent-ontwerpster bij Schiaparelli en heeft ze een volledig gerecyclede collectie ontworpen, geïnspireerd door de punkbeweging en haute couture voor de silhouetten. Haar stukken vallen vooral op door de bewerking van het materiaal, een patchwork met vervaagde kleuren.

Adeline Rappaz-FashionUnited

Wat haar toekomstige projecten betreft, vertelt Adeline Rappaz: "Dit is de eerste collectie die ik aan een publiek kan presenteren, dus het is ook een test om de reacties te zien en te kijken of het bevalt, met het idee om daarna mijn merk te creëren.

Tot slot kreeg de Thaise Rukpong Raimaturapong, afgestudeerd aan het Institut Français de la Mode (IFM) met een achtergrond in grafische vormgeving, de Prix le 19 M des Métiers d'Art uitgereikt door Chanel. Hij woont momenteel in Parijs en werd bekroond voor zijn kleurrijke hoeden die hij ontwierp in samenwerking met Maison Michel.

RUKPONG RAIMATURAPONG. Foto door Emma Panchot

In de sectie mode-accessoires kende de jury, voorgezeten door schoenontwerper Christian Louboutin, haar Grand Prix toe aan de Franse ontwerpster Capucine Huguet. De Hermès-prijs was voor de Fransman Yann Tosser-Roussey. Tot slot ging de Publieksprijs naar Rayna Amuro uit Japan.

Op het gebied van de fotografie waren de Fransen Emma Charrin en Olivier Muller de gelukkige winnaars van de Grand Prix, terwijl de Fins-Russische Sergei Pavlov twee prijzen in de wacht sleepte: de Amerikaanse Vintage Photography Prize en de Publieksprijs. Tot slot werd de door Wallpaper magazine uitgeloofde prijs toegekend aan Pitchaya Pearpit uit Thailand. Het mode- en designtijdschrift biedt de winnaar de kans om het hoofdartikel van een van zijn uitgaven te fotograferen.

Een nieuwe hoofdprijs voor het Festival van Hyères in 2022

Jean-Pierre Blanc, oprichter van het festival, kondigde ook de terugkeer aan volgend jaar van een van zijn vroegere beschermheren: Galeries Lafayette. Tegelijkertijd kondigde hij de instelling aan van een nieuwe "zeer, zeer grote prijs" voor het festival, waaraan hij toevoegde dat het evenement "nog wat zou groeien". De organisatie zal deze nieuwe prijs over een paar maanden bekendmaken.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.