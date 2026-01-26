Aandeelhouders eisen transparantie over opvolgingsstrategie LVMH

Beleggers in het Franse luxeconglomeraat LVMH uiten steeds vaker zorgen over het ontbreken van een duidelijk opvolgingsplan voor Bernard Arnault. De voorzitter en directeur leidt de groep al bijna veertig jaar. Volgens een rapport van Reuters beschouwen sommige aandeelhouders de afwezigheid van een publieke transitiestrategie inmiddels als een groeiend bedrijfsrisico voor de groep.

Arnault is 76 jaar oud en houdt toezicht op een imperium van meer dan zeventig merken, waaronder Dior en Tiffany & Co. Alle vijf zijn kinderen bekleden belangrijke functies binnen de organisatie, maar hij heeft publiekelijk geen opvolger aangewezen. In april 2025 verhoogde het bedrijf de leeftijdsgrens voor zijn dubbele rol naar 85 jaar. Sommige beleggers interpreteren deze stap als een poging om een definitief besluit uit te stellen.

Zorgen over governance en marktimpact

De onduidelijkheid rond het toekomstige leiderschap van de groep begint het beleggerssentiment te beïnvloeden. Stefan Bauknecht, aandelenportefeuillebeheerder bij Deutsche Bank's DWS, de twaalfde grootste aandeelhouder in LVMH, vertelde Reuters dat "de opvolgingsplanning op dit moment onduidelijk en ondoorzichtig lijkt." Bauknecht voegde toe dat het bedrijf "meer transparantie en een plan over de toekomstige ontwikkelingen" wenst.

Financiële analisten suggereren dat dit gebrek aan duidelijkheid kan leiden tot een waarderingskorting. Ariane Hayate, Europees fondsbeheerder bij het in Parijs gevestigde Edmond de Rothschild, merkte op dat opvolging tien jaar geleden geen prioriteit was, maar inmiddels is geëvolueerd tot een 'risicofactor' die bijdraagt aan een 'governancekorting op het bedrijf'.

Interne structuren en familiedynamiek

In reactie op vragen van Reuters verklaarde LVMH dat opvolgingsplannen voor leidinggevenden niet openbaar worden gemaakt, maar dat ze "uiteraard wel bestaan." De groep verduidelijkte verder dat deze interne strategieën rekening houden met zowel middellangetermijndoelen als de mogelijkheid van 'plotselinge gebeurtenissen'.

Huidige governancedocumenten uit een herstructurering in 2022 tonen aan dat de vijf kinderen van Arnault - Delphine, Antoine, Alexandre, Frederic en Jean - elk twintig procent van de aandelen bezitten in Agache Commandite SAS. Deze entiteit moet de controle over de familieholding overnemen bij het vertrek van Arnault. Experts uiten echter zorgen over mogelijke spanningen. Eric Pichet, hoogleraar aan Kedge Business School en gespecialiseerd in corporate governance, omschreef de situatie als een 'tijdbom'. Hij merkte op dat "er altijd spanningen zijn in een tweede generatie. En als je met vijf bent, is dat onvermijdelijk."

Arnault blijft gericht op langdurig dienstverband

Ondanks externe druk heeft Arnault aangegeven dat pensionering geen directe prioriteit is. In een eerdere verklaring aan CNBC merkte hij op: "Vraag het me over tien jaar nog eens, dan kan ik je een preciezer antwoord geven." Hij uitte zijn voornemen om nog een decennium aan het roer te blijven, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Hoewel een meerderheid van de aandeelhouders vorig jaar de verlenging van Arnaults ambtstermijn steunde, uitten sommige institutionele beleggers, waaronder Allianz GI en Baillie Gifford, bezwaar of onthielden zich van stemming. Hun reden: onvoldoende openbaarmaking over de machtsoverdracht. LVMH presenteert morgen, 27 januari 2026, zijn jaarresultaten.