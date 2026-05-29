Aandelenaffaire Hermès/LVMH: twee Zwitserse advocaten en een notaris aangeklaagd in Parijs

Twee Zwitserse advocaten en een notaris zijn in Parijs aangeklaagd in de aandelenaffaire van Hermès. Een erfgenaam van het Franse luxemerk stelt te zijn onteigend ten gunste van LVMH. Dit meldt AFP vrijdag op basis van informatie van het parket van Parijs, wat een bericht van de krant Libération bevestigt.

Nicolas Puech, een 83-jarige inwoner van Zwitserland, beschuldigt zijn voormalige vermogensbeheerder, Eric Freymond, van de onteigening van zijn aandelen ten gunste van LVMH en miljardair Bernard Arnault.

In december 2023 stelde hij zich burgerlijke partij wegens misbruik van vertrouwen. De verdenking is dat de beheerder sinds 1998 activa heeft verduisterd via Zwitserse bedrijven die onder zijn beheer stonden. Daarnaast zou hij aandelen hebben verkocht zonder toestemming of medeweten van Puech, aldus het parket.

Op 19 november 2015 startte een gerechtelijk onderzoek tegen onbekenden na een klacht van Hermès International in de voorgaande maand. De klacht betrof valsheid in geschrifte en het gebruik ervan, waarbij de heer Freymond als verdachte gold, aldus het parket.

De heer Freymond, al vervolgd voor valsheid in geschrifte in december 2019, is op 9 juli 2025 ook aangeklaagd voor gekwalificeerd misbruik van vertrouwen tussen 1998 en 2023. De aanklacht omvat ook valsheid in geschrifte en het gebruik ervan in Frankrijk en Zwitserland in 2024 en 2025. Hij werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst met de verplichting een borgsom van vijf miljoen euro te betalen.

De 67-jarige vermogensbeheerder heeft kort daarna, op 21 juli 2025, “een einde aan zijn leven gemaakt”, aldus het parket, en de strafvervolging tegen hem is daarmee beëindigd. Verschillende van zijn vermoedelijke medeplichtigen zijn in de afgelopen twee maanden aangeklaagd.

Op 9 april werd de Zwitserse advocate Vanjia Megevand aangeklaagd voor poging tot oplichting in georganiseerd verband in 2025 ten nadele van de heer Puech. Op 18 mei was het de beurt aan de Zwitserse advocaat François Besse om te worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan gekwalificeerd misbruik van vertrouwen, heling van misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte in 2024 en 2025, poging tot oplichting in georganiseerd verband in 2024-2025 en een valse leenovereenkomst.

Op 27 mei werd ook Alexandre Montavon aangeklaagd. Deze Zwitserse advocaat, beheerder van het bedrijf Dilico, wordt verdacht van medeplichtigheid aan gekwalificeerd misbruik van vertrouwen tussen 2001 en 2014. De verdenking omvat deelname aan de verduistering van de Hermès-aandelen van de heer Puech ten gunste van LVMH, en heling van misbruik van vertrouwen. “De aangeklaagde personen betwisten de feiten waarvan zij worden verdacht”, benadrukte het parket, dat toevoegde dat het onderzoek wordt voortgezet.

In december herbevestigden LVMH en zijn aandeelhouder “met klem dat zij op geen enkel moment aandelen van Hermès International hebben verduisterd”.