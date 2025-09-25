Abigail Smith wordt creatief directeur van Maison Kitsuné

Het Franse merk Maison Kitsuné slaat een nieuwe weg in met de komst van Abigail Smith als creatief directeur. Haar benoeming komt op het moment dat het merk zich voorbereidt op de presentatie van de Lente-Zomer 2026-collectie.

In een persbericht uiten medeoprichters Gildas Loaëc en Masaya Kuroki hun enthousiasme: “We zijn verheugd Abigail Smith te verwelkomen als nieuwe creatief directeur. Haar missie is het herdefiniëren van het silhouet van Maison Kitsuné. Met haar talent, expertise en in nauwe samenwerking met ons Parijse atelier, creëert ze een nieuwe en moderne Parijse garderobe, waarmee ze een nieuw hoofdstuk voor ons huis inluidt.”

Abigail Smith brengt 25 jaar ervaring mee naar het merk, opgedaan bij merken als Calvin Klein, Celine, Chloé, Burberry en Stella McCartney.

Abigail Smith verklaart: “Ik heb Maison Kitsuné altijd bewonderd om het vermogen om mode, muziek en cultuur te combineren tot een unieke levensstijl. Mijn visie is het creëren van een eigentijdse en functionele garderobe die de Parijse elegantie weerspiegelt, met respect voor de Parijs-Tokio-identiteit van het merk.”

De ontwerpster, afkomstig uit Sheffield, Engeland, is beïnvloed door de lokale ravecultuur; een achtergrond die doet denken aan de oorsprong van het merk als muzieklabel.

De eerste collectie van Abigail Smith wordt onthuld voor het Lente-Zomer 2026-seizoen en is vanaf begin 2026 te koop.