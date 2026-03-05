Abraham Ortuño (Abra) is de nieuwe global creative director van Camper

Madrid – De Mallorcaanse groep Camper heeft de benoeming aangekondigd van Abraham Ortuño, de in Parijs gevestigde ontwerper uit Alicante. Ortuño is de oprichter en ontwerper van het onafhankelijke merk Abra. Hij wordt de nieuwe global creative director van het bedrijf. Zijn debuut is begin 2027 met de presentatie van de herfst/winter 2027/2028-collecties.

Met de keuze voor Ortuño zet de groep, gespecialiseerd in schoenen, mode en lifestyle, de volgende stap. Dit volgt op de aankondiging begin dit jaar van het vertrek van de Finse ontwerper Achilles Ion Gabriel. Gabriel was sinds juni 2019 creatief directeur van Camperlab en sinds augustus 2020 global creative director van het Mallorcaanse bedrijf. Na zijn vertrek kondigde de groep een nieuwe fase aan, gekenmerkt door een anonieme en collaboratieve creatieve ontwikkeling onder leiding van de eigen interne teams. Met de benoeming van Abraham Ortuño komt het bedrijf op die strategie terug. De Spaanse ontwerper neemt volgens de directie van Camper de creatieve leiding over product en merkcommunicatie voor zowel Camper als Camperlab. Beide commerciële merken van het bedrijf vallen nu direct onder zijn toezicht.

“De komst van Abraham vertegenwoordigt een nieuwe generatie creatief leiderschap binnen de groep,” aldus Miquel Fluxà, directeur van de Camper-groep, in een verklaring die vanochtend door de directie is gedeeld. “Zijn diepgaande kennis van schoenen, gecombineerd met een sterke culturele gevoeligheid en een internationaal perspectief, maken hem de ideale persoon om Camper naar de volgende fase te leiden. Wij geloven dat zijn visie onze identiteit zal versterken en tegelijkertijd nieuwe creatieve gebieden zal openen. We zijn erg enthousiast om samen aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen,” voegt hij toe.

“Het is een ongelooflijke eer om de rol van creatief directeur van Camper en Camperlab op me te nemen,” reageert Abraham Ortuño, de nieuwe creatief directeur van Camper en Camperlab. “Als Spaanse ontwerper heeft Camper altijd het hoogtepunt van het design-erfgoed van ons land vertegenwoordigd. Het is een merk dat zonder angst mediterraan pragmatisme balanceert met een diep gevoel voor speelsheid. Vanuit dat erfgoed hoop ik een eerbetoon te brengen aan dat rijke archief, terwijl ik een nieuwe, subversieve energie introduceer in zowel de hoofdlijn als Camperlab. Dit zal een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Camper markeren. We gaan de grenzen van schoeisel verleggen door ironie, vakmanschap en hedendaagse cultuur samen te voegen,” besluit hij.

Van samenwerkingen met Jacquemus tot global creative director van Camper

Ortuño is het talent achter enkele van de meest gewilde ontwerpen, voornamelijk in schoenen en accessoires, van modehuizen als Jacquemus, Givenchy, Kenzo, Ami Paris, Rabanne, Coperni, Sandro, Loewe, Bally en JW Anderson. Hierdoor is hij een steeds prominentere figuur in de internationale modewereld geworden. Na samenwerkingen met deze en andere modehuizen, richt de in Parijs gevestigde Spaanse ontwerper zich nu voornamelijk op Abra. Dit is zijn eigen modehuis, dat hij in 2019 oprichtte. Sindsdien hebben het merk en de ontwerper hun invloed in de modewereld vergroot, met name door deelname aan de officiële kalender van de modeweek in Parijs. Sinds hun debuut in september 2024 zijn ze een vaste waarde met fysieke presentaties als alternatief voor de traditionele catwalkshow. Op dezelfde manier wordt aanstaande maandag, 9 maart, de nieuwe herfst/winter 2026/2027-collectie van Abra gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week (PFW).

Het is nog niet duidelijk in hoeverre het Abra-project zal doorgaan na zijn aanstelling als global creative director van Camper en Camperlab. Voorlopig is alleen bekend dat de ontwerper zich, na de komende presentatie op PFW, zal richten op zijn nieuwe verantwoordelijkheden bij de Camper-groep. Het Mallorcaanse bedrijf heeft ook niet gespecificeerd wanneer de ontwerper precies zal beginnen. Wel is aangegeven dat zijn eerste collecties voor beide merken die voor het herfst/winter 2027/2028-seizoen zullen zijn, die begin 2027 worden gepresenteerd.

“Het herfst/winter 2027-seizoen markeert het creatieve debuut van Abraham voor Camper en Camperlab,” aldus de Mallorcaanse groep. “De nieuwe creatieve richting wordt begin 2027 gepresenteerd. De collectie wordt in juni van datzelfde jaar wereldwijd gelanceerd, wat een nieuwe fase voor beide merken inluidt” onder leiding van Ortuño. Hij is een ontwerper die bekend staat om het ‘herdefiniëren van hedendaagse accessoires door een balans tussen technische precisie en emotionele verhaallijn’, zoals hij heeft laten zien met zijn eigen merk Abra. Met dit merk heeft hij collecties ontwikkeld die ‘Spaanse ambacht combineren met progressieve esthetiek’, wat hem internationale erkenning en een plek in toonaangevende conceptstores wereldwijd heeft opgeleverd. Zijn werk toont een ‘knowhow’ die een ‘sterke verbinding met het erfgoed van schoeisel’ weerspiegelt, terwijl hij ‘voortdurend de conventionele designcodes uitdaagt’.

