Adidas creatieve directeur stapt op

Creatieve directeur van Adidas Paul Gaudio is opgestapt.

Gaudio begon zijn carrière bij Adidas in 2002, zo wordt vermeld op zijn LinkedIn account, en was gepromoveerd naar zijn meest huidige positie in 2014. “Na meer dan 20 jaar aan creatief leiderschap, sportieve innovatie en merk strategieën bij Adidas, heeft Paul Gaudio besloten om ons bedrijf te verlaten,” aldus een statement van Adidas. “We zijn hem ontzettend dankbaar voor al zijn harde werk, met name zijn laatste zes jaar als creatief directeur. Paul’s creatieve visie, begrip van trends en passie voor het verbreken van de muren tussen sport en kunst hebben een enorme rol gespeeld in het opbouwen van ons merk.”

Hoewel Adidas niet wilde uitlichten waarom Gaudio vertrekt, denken veel mensen dat het te maken heeft met de ophef die een aantal dagen geleden is ontstaan nadat Gaudio had gezegd dat Kyle Rittenhouse - een 17-jarige jongen die wordt verdacht van het neerschieten van twee mensen tijdens protesten in Kenosha, Wisconsin - ook een slachtoffer was.

Op zijn Instagram, waar hij zichzelf ‘neckbelly’ noemt, schreef Gaudio onder een foto van Rittenhouse: “Hij is ook een slachtoffer. Hij is een kind, wie heeft hem opgevoed? Wie heeft hem over het leven geleerd? Wie heeft hem een wapen gegeven? Ik wil het niet goedpraten… maar de volwassenen die verantwoordelijk zijn voor zijn huidige toestand moeten gestraft worden.”

Foto: Adidas media centre