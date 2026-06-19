Adrian Appiolaza verlaat Moschino als creatief directeur

Adrian Appiolaza stopt als creatief directeur bij Moschino. Aeffe, het moederbedrijf van het merk, maakt in een persbericht bekend dat Moschino en Adrian Appiolaza na een samenwerking van ruim twee jaar in onderling overleg besluiten de samenwerking te beëindigen. Dit gebeurt per vandaag, vrijdag 19 juni.

De nieuwe creatieve leiding wordt binnenkort aangekondigd

In de verklaring bedankt Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter van Aeffe spa, Adrian Appiolaza “voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Moschino in de afgelopen jaren en wenst hem het beste voor zijn toekomstige professionele projecten”.

“Ik kreeg een geweldige kans om mijn creativiteit te uiten voor een belangrijk Italiaans merk als Moschino, met zijn indrukwekkende creatieve erfenis. Mijn dank gaat uit naar Aeffe voor deze mogelijkheid, in het bijzonder naar Massimo Ferretti. Ik bedank ook het hele creatieve team met wie ik deze intense ervaring heb gedeeld”, voegt ontwerper Adrian Appiolaza toe.