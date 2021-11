Alessandro Michele ontvangt Trailblazer Award tijdens BFC's Fashion Awards 2021

Alessandro Michele, creatief directeur van Gucci, zal tijdens de Fashion Awards op 29 november in Londen de ‘Trailblazer Award’ in ontvangst nemen. Dit maakt de British Fashion Council bekend in een persbericht.

De ‘Trailblazer Award’ erkent de creatieven die de mode-industrie vernieuwen en bepalen. De prijs werd in 2018 geïntroduceerd en voor het eerst uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Kim Jones en Sarah Burton.

Michele wordt geëerd vanwege zijn “visionaire werk” in het positioneren van Gucci op het snijvlak van cultuur, kunst, muziek en film, legde de British Fashion Council uit, zoals Gucci’s Aria en Love Parade collecties, de lancering van Vault by Gucci en de opening van de Gucci Garden Archetypes tentoonstelling en het Gucci Archief in Florence.

Caroline Rush, chief executive van de British Fashion Council, zei in het persbericht: “Alessandro’s werk bij Gucci in het afgelopen jaar definieert wat het betekent om baanbrekend te zijn, hij is een pionier in elk aspect van zijn creatieve werk en gebruikt de kracht van design om nieuwe paden te banen die de mode-industrie verbinden met allerlei andere industrieën, van film tot digitale innovatie. Hij is een ongelooflijke bron van inspiratie voor vele generaties na ons en we kijken ernaar uit om het volgende week in Londen met hem te vieren.”

De Fashion Awards presented by TikTok is een fondsenwerver voor de BFC Foundation, die de toekomstige groei en het succes van de Britse mode-industrie ondersteunt door zich te richten op talent, onderwijs, subsidies en zakelijke mentoring om gelijkheid en kansen in de mode te verbeteren.

In 2020/21 heeft de BFC 1,7 miljoen pond ingezameld voor de BFC Foundation en haar initiatieven ter ondersteuning van talent, en dit jaar heeft de organisatie 33 ontwerpers gesteund.

Een deel van de tekst is van onze Britse correspondent Danielle-Wightman Stone en verscheen eerder op FashionUnited.UK.

Beeld: Vault by Gucci