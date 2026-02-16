Alexandra Legro treedt aan als brand en marketing director van We Fashion

Op 1 april zal Alexandra Legro op de brand- en marketing director-stoel gaan zitten bij het Nederlandse modebedrijf WE Fashion. De benoeming werd bekendgemaakt via LinkedIn.

Alexandra Legro haar nieuwe rol

In haar nieuwe functie wordt Legro verantwoordelijk voor het verder versterken van het merk WE Fashion, het verdiepen van de klantrelatie en het versnellen van de commerciële en digitale ambities van het bedrijf. Volgens WE Fashion sluiten haar strategische en internationale ervaring en haar executiekracht aan bij de volgende groeifase van het merk.

Legro’s marketing rugzak

Legro brengt meer dan 25 jaar internationale marketingervaring mee in zowel de FMCG- (Fast Moving Consumer Goods) als de retailsector. Na de start van haar loopbaan in fast moving consumer goods bouwde zij haar retailprofiel verder uit bij GrandVision, Hunkemöller en Action.

Bij Hunkemöller maakte zij tien jaar deel uit van het directieteam en gaf zij leiding aan een marketingorganisatie van circa vijftig professionals. In die periode speelde zij een belangrijke rol in de internationale groei en merkontwikkeling van het lingeriemerk.