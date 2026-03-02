Alexandra Winokur benoemd tot adjunct-CEO van LVMH Noord-Amerika

Het Franse luxeconcern LVMH en Michael Burke, voorzitter en CEO van LVMH Americas, maken de benoeming van Alexandra Winokur tot adjunct-CEO van LVMH Noord-Amerika bekend. De benoeming gaat in op 2 maart 2026. Winokur maakt de overstap naar deze leidinggevende functie na haar succesvolle periode als president van de Amerika's bij Christian Dior Couture.

Winokur rapporteert rechtstreeks aan Burke in deze nieuwe leidinggevende rol. Haar opdracht: samenwerking met de voorzitter voor strategische groei en operationele excellentie binnen het uitgebreide portfolio van Maisons in de regio. Haar takenpakket omvat toezicht op een breed retail- en productieapparaat en versterking van de gemeenschap van lokale merkpresidenten.

De transitie heeft als doel de lokale ambities van het concern te versnellen. Focus ligt op klantbeleving, retail en digitale innovatie. Winokur komt over van het Franse modehuis Christian Dior Couture, waar zij president van de Amerika's was.

Uitgebreide leiderschapservaring in de luxesector

Winokur brengt aanzienlijke ervaring mee uit het LVMH-portfolio en de bredere luxe-industrie. Voor haar periode bij Christian Dior Couture bekleedde zij de functie van senior vice president commercial bij het Franse juweliershuis Cartier van september 2019 tot november 2022.

Haar carrière omvat ook een periode van bijna vier jaar bij de Amerikaanse juwelierretailer Tiffany & Co. Bij het bedrijf vervulde zij de rol van groepsvice president voor Noord-Amerika retail en groepsvice president van Amerikaanse retailverkoop tussen 2015 en 2019.

Voor haar functies in de juweliersector bekleedde Winokur leidinggevende posities bij het Amerikaanse modemerk Marc Jacobs, waaronder senior vice president van Amerikaanse retail en algemeen directeur van collectieaccessoires. Haar fundamentele ervaring in luxemanagement omvat ruim vijf jaar bij het Franse ledergoedhuis Louis Vuitton als vice president en een periode van vijf jaar als vice president van boetieks bij het Amerikaanse lifestylemerk Tory Burch.